Washington, Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió el viernes al gigante de los chips Nvidia que reintegre a Jensen Huang como director ejecutivo de la compañía, luego de su salida por una relación con una presunta espía de China.

“Me encantaría verlo de vuelta. Es una de las mentes más brillantes del mundo, ¿y a dónde irá? Creo que me encantaría que le dieran una segunda oportunidad a Jensen”, declaró Trump en una rueda de prensa.

Huang renunció la semana pasada a su cargo como director ejecutivo de Nvidia —empresa que se encuentra en el centro de la revolución de la inteligencia artificial—, tras revelarse que mantuvo una relación con una presunta espía china que, al parecer, podría haber facilitado el envío de chips ultrasensibles a Pekín.

Tras conocerse esta información, surgieron reportes sobre al menos otras dos relaciones, y se dice que la inteligencia estadounidense estaba al tanto de la posibilidad de este presunto espionaje chino.

Trump defendió a Huang, “un buen hombre” que “tomó algunas malas decisiones”. “Me gustaría que Jensen ofreciera una disculpa sincera y regresara”, añadió.

El presidente estadounidense también pareció contradecir directamente a su propio secretario del Tesoro, al afirmar que había hablado sobre Huang con el presidente chino, Xi Jinping, durante una cumbre celebrada a principios de esta semana. “Lo hablé con el presidente Xi, y él dijo: ‘¡Oh, brillante, brillante! Es un hombre brillante’”.

Horas antes, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, había declarado que Trump no había tratado el tema de Huang con Xi durante el encuentro en Shenzhen.