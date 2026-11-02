Trump pide a la Corte Suprema que obligue a California a no tomar en cuenta 20.000 papeletas de voto

Washington, Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos pidió el lunes a la Corte Suprema que obligue a las autoridades de California a no tener en cuenta más de 20.000 papeletas de voto hasta comprobar la nacionalidad de esos electores.

Un tribunal federal rechazó la semana pasada un requerimiento en ese sentido del Departamento de Justicia a las autoridades electorales de California, un estado tradicionalmente demócrata del oeste del país.

El gobierno federal pidió repetidamente a California que colabore para verificar su padrón electoral.

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