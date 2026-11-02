Trump vuelve a poner en duda integridad de las elecciones y advierte a republicanos de posible triunfo demócrata

Madrid, España. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que las elecciones legislativas de este martes abren un ciclo existencial para el Partido Republicano porque si la oposición demócrata gana ambas cámaras ahora y después la Presidencia en 2028 el país estará “acabado”.

“Vamos a ver qué pasa, pero es como dice Elon (Musk): como perdamos la Cámara de Representantes, el Senado y la Presidencia, este país está acabado”, ha asegurado Trump en una entrevista con el programa de la conservadora columnista australiana Miranda Devine.

Las últimas encuestas conceden a los demócratas la victoria en la cámara baja y no descartan ni mucho menos que ganen el Senado, aunque es un desafío más difícil dado que hay varios estados clave todavía en juego. Trump no podrá presentarse a las elecciones en 2028 porque está cumpliendo el máximo de mandatos constitucionales y de momento no hay sucesor a la vista.

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