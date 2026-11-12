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Trump ordena a JD Vance dejar las negociaciones con Irán y apuntar contra estados demócratas

Donald Trump afirmó que Estados Unidos no necesita un acuerdo con Irán y ordenó a JD Vance enfocarse en investigar estados demócratas

Donald Trump
Donald Trump en la Casa Blanca. MANDEL NGAN
AFP