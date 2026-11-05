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El Mundo

Trump enfrenta una nueva realidad política, los demócratas prometen investigaciones

Elecciones en Estados Unidos: Donald Trump enfrenta una dura derrota, fracturas con aliados clave y un Congreso opositor dispuesto a cercar su presidencia

WASHINGTON, D. C. – 2 de noviembre: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso junto al estanque reflectante del Monumento a Lincoln el 2 de noviembre de 2026, en Washington, D. C. A un día de que los estadounidenses acudan a las urnas en unas trascendentales elecciones de mitad de mandato, el presidente Donald Trump realiza un último esfuerzo para mantener el control del Partido Republicano sobre la Cámara de Representantes y el Senado durante el resto de su segundo mandato.
WASHINGTON, D. C. – 2 de noviembre: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso junto al estanque reflectante del Monumento a Lincoln el 2 de noviembre de 2026, en Washington, D. C. A un día de que los estadounidenses acudan a las urnas en unas trascendentales elecciones de mitad de mandato, el presidente Donald Trump realiza un último esfuerzo para mantener el control del Partido Republicano sobre la Cámara de Representantes y el Senado durante el resto de su segundo mandato. FINN GOMEZ
AFP

Washington, Estados Unidos. Dos días después de la histórica derrota electoral en las elecciones de mitad de mandato, el presidente Donald Trump hace frente a su nueva realidad política, con la oposición demócrata determinada a usar sus mayorías en el próximo Congreso para abrir investigaciones, acabar con la guerra en Irán y poner fin a los aranceles.

Tras perder el control de la Cámara de Representantes y del Senado, Trump se enfrenta a un panorama político radicalmente distinto al que ha vivido desde enero de 2025, cuando tomó posesión de su segundo mandato.

Los comicios del martes supusieron un revés para el mandatario de 80 años, y más allá de los problemas que le van a causar para gobernar, significan su punto y final como líder del Partido Republicano.