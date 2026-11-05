Trump enfrenta una nueva realidad política, los demócratas prometen investigaciones

Washington, Estados Unidos. Dos días después de la histórica derrota electoral en las elecciones de mitad de mandato, el presidente Donald Trump hace frente a su nueva realidad política, con la oposición demócrata determinada a usar sus mayorías en el próximo Congreso para abrir investigaciones, acabar con la guerra en Irán y poner fin a los aranceles.

Tras perder el control de la Cámara de Representantes y del Senado, Trump se enfrenta a un panorama político radicalmente distinto al que ha vivido desde enero de 2025, cuando tomó posesión de su segundo mandato.

Los comicios del martes supusieron un revés para el mandatario de 80 años, y más allá de los problemas que le van a causar para gobernar, significan su punto y final como líder del Partido Republicano.

Su vicepresidente, JD Vance, se desmarcó públicamente de Trump cuando dijo el miércoles que la guerra de Irán era la “razón” de la derrota republicana. Un mensaje que puede allanar el camino para su candidatura presidencial en 2028.

Los demócratas tendrán como mínimo 54 de los 100 escaños del Senado, ya que aún faltan por decidir las elecciones en Misisipi, donde la pelea entre el candidato demócrata Scott Colom y la republicana Cindy Hyde-Smith es extremadamente reñida, y en Alaska, donde hay además un litigio legal en curso.

La mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, que tiene la potestad de abrir los debates presupuestarios, es aún más considerable, y podría superar los 250 escaños (de 435 curules).

“La corrupción masiva que ha sufrido el país a manos del ‘cartel de Trump’ explica por qué se está haciendo tan poco para ayudar a los estadounidenses de a pie”, afirmó el miércoles el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries.

“Eso va a cambiar de inmediato”, afirmó, y añadió que los demócratas van a hacer que “los delincuentes rindan cuentas”.

Según la agenda de prensa de la Casa Blanca, Trump no tenía eventos públicos programados este jueves.

El presidente pidió a través de su plataforma Truth Social que la votación en Alaska se resuelva en favor del candidato republicano Dan Sullivan, después de que los demócratas presentaran un candidato con el mismo nombre en las papeletas, una jugada electoral que está siendo investigada por el Departamento de Justicia.

“El total de la votación para el Falso Dan Sullivan, más la otra “parásito” que los demócratas pusieron en la papeleta, deben ser entregados de inmediato al VERDADERO Dan Sullivan, y ahí acaba la elección”, exigió el republicano.

El demócrata y virtual senador electo de Estados Unidos, Abdul El-Sayed, y su esposa, la doctora Sarah Jukaku, en un escenario después de que él declarara su victoria durante una fiesta de la noche electoral en Detroit, Michigan, la madrugada de este 4 de noviembre. (JEFF KOWALSKY/AFP)

“El peor de los escenarios”

En un intento de restar importancia al varapalo electoral, Trump se enorgulleció el miércoles ante la prensa del mármol y las columnas corintias de su nuevo salón de baile en construcción, con un costo de $400 millones.

Sin embargo, el presidente reconoció que lo que Vance había dicho sobre la guerra con Irán era “en gran medida cierto, porque provocó la subida del precio de la gasolina”, una de las claves de la derrota republicana.

Aunque eso no le hizo matizar: “Pero, al mismo tiempo, si tuviera que volver a hacerlo, lo haría de nuevo. Porque, a largo plazo, es la única solución. No se puede permitir que Irán tenga un arma nuclear”.

Trump añadió que “se llevará bien” con los demócratas, aunque usará su poder de veto a las iniciativas opositoras en el Congreso que no sean de su agrado.

El presidente vaticinó que si sus adversarios impulsan un nuevo juicio político, el que sería el tercero en sus mandatos, eso “destruiría” al Partido Demócrata.

Además del control legislativo, Trump se enfrenta a las luchas internas en su partido.

“Esto se acerca a un acontecimiento de nivel de extinción para los republicanos en muchas partes del país, como probablemente no se había visto en los últimos 100 años”, declaró Ron DeSantis, gobernador republicano de Florida.

“Esto va a durar mucho más de dos años”, afirmó DeSantis en referencia a la derrota. “Tenemos que ser muy realistas. Probablemente, este sea el peor escenario político posible para unas elecciones de mitad de legislatura”.