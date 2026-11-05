Trump enfrenta nueva realidad política: demócratas prometen investigaciones

Washington. Dos días después de la histórica derrota electoral en las elecciones de mitad de mandato, el presidente Donald Trump hace frente a su nueva realidad política, con la oposición demócrata determinada a usar sus mayorías en el próximo Congreso para bajar los precios y combatir al “cartel” en la Casa Blanca.

Tras perder el control de la Cámara de Representantes y del Senado, Trump se enfrenta a un panorama político radicalmente distinto al que ha vivido desde enero de 2025, cuando tomó posesión de su segundo mandato.

Los comicios del martes supusieron un revés para el mandatario de 80 años, más allá de los problemas que le van a causar para gobernar, significan su punto y final como líder del Partido Republicano.

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