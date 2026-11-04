Victoria de los demócratas en el Congreso de Estados Unidos: ¿el fin de la Doctrina Donroe?

Washington, Estados Unidos. Con una amplia mayoría en el Congreso de Estados Unidos, los demócratas intentarán frenar la ambiciosa agenda de seguridad de Washington en América Latina y el Caribe, que el mandatario Donald Trump rebautizó como Doctrina Donroe.

Y para ello podrían contar con la ayuda de representantes republicanos para algunos asuntos, como el control de los ambiciosos planes petroleros de Trump en Venezuela o la política migratoria.

Meses después de volver a la Casa Blanca, el gobierno Trump resumió sus objetivos en la región en una nueva doctrina de seguridad nacional: lucha sin cuartel contra el crimen organizado, contra la inmigración irregular y contra la presencia de “países ajenos” a la región, un eufemismo para referirse básicamente a China.

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