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El Mundo

Trump ahora denuncia ‘fraude’ en elecciones de medio periodo, una semana después de aceptar resultados

Sin pruebas, presidente de Estados Unidos, Donald Trump, trató de quitar legitimidad a la victoria demócrata

Donald Trump
Trump en un evento de campaña en octubre. KENT NISHIMURA
AFP