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El Mundo

Trump admite que su política de deportaciones fue ‘demasiado dura’

Presidente de Estados Unidos habló sobre su política migratoria en entrevista con la cadena CBS

Salud de Trump causa alarma por inquietante foto en Davos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, concedió una entrevista a la cadena CBS, tras la derrota del Partido Republicano en las elecciones legislativas del pasado martes. MANDEL NGAN
AFP