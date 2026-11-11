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El Mundo

Trinidad y Tobago despenaliza la homosexualidad tras histórico fallo judicial

Trinidad y Tobago anuló la ley colonial que castigaba la homosexualidad con cárcel. Conozca el histórico veredicto y el activista detrás de la batalla legal

Vista de Puerto España, capital de Trinidad y Tobago.
Vista de Puerto España, capital de Trinidad y Tobago. DizzyNN
AFP