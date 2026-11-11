Trinidad y Tobago despenaliza la homosexualidad tras histórico fallo judicial

Puerto España, Trinidad y Tobago. El máximo tribunal de apelación de Trinidad y Tobago derogó el martes una legislación de la época colonial que penalizaba la homosexualidad, en un fallo clave para los derechos LGBTQ en las dos islas caribeñas.

La justicia de Trinidad y Tobago es independiente en sus cortes de primera instancia y de apelaciones, pero sigue acudiendo al Comité Judicial del Consejo Privado (Privy Council) que falla como instancia final de apelaciones para varios antiguos territorios y excolonias británicas.

En una decisión unánime un panel de cinco jueces de este tribunal, con sede en Londres, dictaminó que la Ley de Delitos Sexuales de 1986 no puede utilizarse para enjuiciar relaciones sexuales privadas y consensuadas entre adultos del mismo sexo.

Bajo las disposiciones que fueron invalidadas, las personas condenadas por “sodomía” enfrentaban hasta cinco años de prisión, mientras que la “indecencia grave” conllevaba una sentencia de dos años.

La batalla legal, que se prolongó durante una década, fue impulsada por el activista LGBTQ Jason Jones, nacido en Trinidad, quien declaró a la AFP que el fallo avala sus años de campaña.

“He demostrado que todos estaban equivocados, así que es una reivindicación de mi estrategia y de mi trabajo”, dijo Jones a la AFP tras conocerse el veredicto.

Trinidad y Tobago es una isla caribeña de pasado colonial británico, de donde provino la ley "antisodomía". (STRINGER/AFP)

“Lo que voy a hacer en los próximos meses es un activismo muy específico sobre cómo el Caribe, no solo Trinidad y Tobago, afronta la homofobia endémica”, agregó Jones.

El tribunal señaló que los derechos constitucionales deben interpretarse de manera que los haga “prácticos y efectivos en la actualidad, no en el pasado”. También reconoció que una relación amorosa entre dos hombres se encuentra amparada por la protección constitucional de la “vida familiar”.

Freedom Law Chambers, el despacho encabezado por el abogado principal Anand Ramlogan, quien representó a Jones, calificó la sentencia como una “victoria fenomenal para los derechos de las personas homosexuales, la igualdad de dignidad y el respeto a la vida privada y familiar en Trinidad y Tobago”.