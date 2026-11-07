AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

El Mundo

Tres policías muertos tras ataque armado contra un diputado en Guatemala

Tres agentes murieron al repeler un atentado armado contra un legislador en una región dominada por el narcotráfico en Guatemala

Arévalo decreta estado de sitio en Guatemala tras ataque de pandillas
El presidente Bernardo Arévalo ha enfrentado un alza en el crimen organizado. JOHAN ORDONEZ
AFP