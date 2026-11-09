AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

El Mundo

Tras destitución y prisión preventiva, Fiscalía allana mansión de expresidente de Paraguay Santiago Peña

Allanamiento se realizó en San Bernardino, luego de que Peña fuera destituido y enviado a prisión preventiva. La Fiscalía lo investiga por presuntamente favorecer a entidad financiera intervenida por insolvencia

Santiago Peña
La Fiscalía allanó la mansión del expresidente de Paraguay, Santiago Peña, tras destitución por colapso bancario. KLEBHER VASQUEZ
AFP