AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

El Mundo

Expresidente de Paraguay Santiago Peña queda detenido, imputado por crisis bancaria

Deberá descontar prisión preventiva por una aparente lesión de confianza y administración en provecho propio, en una investigación sobre irregularidades en Ueno Bank

Santiago Peña
El presidente paraguayo destituido, Santiago Peña (derecha), y el juez Humberto Otazú, en el Tribunal de Asunción. Este sábado quedó detenido en prisión preventiva. HANDOUT

AFP y Natasha Cambronero