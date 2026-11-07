Fiscalía de Paraguay pide prisión preventiva para expresidente Santiago Peña por crisis bancaria

Asunción, Paraguay. La Fiscalía de Paraguay imputó este sábado al expresidente Santiago Peña y solicitó su prisión preventiva por presunta responsabilidad en el escándalo del Ueno Bank, que llevó a su destitución el viernes tras masivas protestas de ahorristas.

“Desde el Ministerio Público se ha planteado imputación en contra del expresidente de la República, el señor Santiago Peña”, anunció la fiscal Nancy Salomón en conferencia de prensa y añadió que “los hechos punibles” son “lesión de confianza y administración en provecho propio”.

La fiscalía solicitó, además, la inhibición de bienes para Peña y para el expresidente del Banco Central paraguayo Carlos Carvallo, que fue imputado por los mismos delitos que el exmandatario y comparece esta tarde ante el Ministerio Público.

Para Carvallo también piden prisión preventiva.