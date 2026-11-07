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El Mundo

Fiscalía de Paraguay pide prisión preventiva para expresidente Santiago Peña por crisis bancaria

La Fiscalía pidió prisión preventiva e inhibición de bienes para el exmandatario y el expresidente del Banco Central, Carlos Carvallo

Santiago Peña, presidente de Paraguay, visitó este lunes, 19 de agosto del 2024, a su homólogo de Costa Rica, Rodrigo Chaves. Foto: AFP
La Fiscalía de Paraguay imputó al expresidente Santiago Peña y solicitó prisión preventiva por presuntas irregularidades en el escándalo de Ueno Bank. EZEQUIEL BECERRA
AFP