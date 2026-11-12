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Tiroteo en centro de Washington causa un muerto y cuatro heridos

Un tiroteo en un gimnasio cerca de la Casa Blanca dejó un muerto y cuatro heridos. Conozca la causa del ataque y los testimonios de quienes vivieron el pánico

Agentes de seguridad trabajan cerca del lugar de un tiroteo en Washington D. C., el 12 de noviembre de 2026.
Agentes de seguridad trabajan cerca del lugar de un tiroteo en Washington D. C., el 12 de noviembre de 2026. KEN CEDENO
AFP