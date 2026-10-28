Testigo describe ‘choque fortísimo’ en Toledo entre ambos trenes: ‘El fuselaje saltó por los aires’

Urda. Un testigo ha descrito el “choque fortísimo” entre un tren AVE de la empresa Renfe y otro tipo Iryo de la operadora ILSA, cuyo fuselaje “saltó por los aires”, después de que ambos trenes colisionaran en la estación de Urda (en Toledo).

El comunicador Miguel Ángel Pérez Laguna ha relatado en ‘Capital Radio que iba en uno de los últimos vagones del AVE y sintió el golpe como si lo tuviera “delante”.

“El golpe ha sido fortísimo”, ha apuntado, para indicar después que el fuselaje del Iryo “salió despedido” de “un lado a otro”.

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