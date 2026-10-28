Testigo describe ‘choque fortísimo’ en Toledo entre ambos trenes: ‘El fuselaje saltó por los aires’

Urda. Un testigo ha descrito el “choque fortísimo” entre un tren AVE de la empresa Renfe y otro tipo Iryo de la operadora ILSA, cuyo fuselaje “saltó por los aires”, después de que ambos trenes colisionaran en la estación de Urda (en Toledo).
El comunicador Miguel Ángel Pérez Laguna ha relatado en ‘Capital Radio que iba en uno de los últimos vagones del AVE y sintió el golpe como si lo tuviera “delante”.
“El golpe ha sido fortísimo”, ha apuntado, para indicar después que el fuselaje del Iryo “salió despedido” de “un lado a otro”.
En el lugar están trabajando bomberos de los parques de Alcázar de San Juan y Orgaz, Protección Civil de varios pueblos de los alrededores, tres helicópteros sanitarios y dos UVI.
La tragedia interrumpió la circulación en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía; en un hecho que ocurrió menos de un año después del trágico siniestro ocurrido en Adamuz, en Andalucía, en el que murieron 46personas en la colisión de dos trenes de alta velocidad.
Este accidente, ocurrido el 18 de enero, conmocionó a toda España y provocó duras críticas de la oposición de derecha y de extrema derecha contra el gobierno de izquierdas del presidente Pedro Sánchez.