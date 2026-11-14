SpaceX pierde propulsor de Starship y prepara una maniobra inédita para recuperar la nave en Texas

Estados Unidos. La recuperación de cohetes espaciales es uno de los principales desafíos de la industria aeroespacial. SpaceX busca avanzar hacia un sistema completamente reutilizable con Starship, la nave de mayor tamaño y potencia del mundo, pero su más reciente vuelo de prueba sufrió un contratiempo.

La compañía de Elon Musk perdió el propulsor Super Heavy durante el decimoquinto vuelo de prueba de Starship, después de que un problema técnico impidió recuperarlo en la plataforma de lanzamiento de Starbase, Texas, el viernes.

Pese al incidente, la nave espacial continuó su recorrido alrededor de la Tierra y se preparó para regresar el sábado a las instalaciones de SpaceX. La empresa planeaba intentar por primera vez su captura mediante los brazos mecánicos de la torre de lanzamiento.

El cohete, de 124 metros de altura, despegó desde Starbase con el objetivo de recuperar sus dos etapas. Esta maniobra permitiría avanzar hacia un sistema espacial totalmente reutilizable, una tecnología clave para reducir los costos de las misiones.

Sin embargo, después de la separación de ambas etapas, el propulsor Super Heavy presentó un problema en el sistema de guiado, navegación y control, según explicó Dan Huot, portavoz de SpaceX.

El fallo provocó la cancelación de su recuperación. El propulsor se desvió hacia el golfo de México, donde se autodestruyó automáticamente antes de tocar el agua.

Starship completó parte de su misión pese al incidente

Mientras el propulsor terminaba su recorrido, la nave Starship continuó su misión espacial. Según los planes de la compañía, debía completar 14 órbitas alrededor de la Tierra antes de iniciar su regreso.

SpaceX informó, aproximadamente siete horas después del lanzamiento, que la nave y su escudo térmico permanecían en buenas condiciones.

“Por el momento no estamos detectando ningún problema con el vehículo ni con la autonomía para su regreso, así que todo sigue pintando bien”, dijo Huot.

Durante el vuelo, Starship también desplegó 26 satélites Starlink, destinados a ampliar la constelación de Internet satelital de SpaceX.

Clayton Swope, especialista aeroespacial del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, consideró que la misión dejó resultados agridulces. El experto destacó la llegada de Starship a órbita, aunque señaló el fracaso en la recuperación del propulsor.

SpaceX ya consiguió capturar el Super Heavy en tres ocasiones anteriores, por lo que el incidente representó un retroceso en las pruebas de reutilización.

Watch Starship Flight 15https://t.co/xvmIH2diNA — SpaceX (@SpaceX) November 13, 2026

La compleja maniobra que SpaceX prepara para recuperar Starship

El siguiente objetivo de la compañía consiste en recuperar la nave espacial directamente en su plataforma de lanzamiento.

SpaceX programó el regreso de Starship para el sábado, después de más de 22 horas de vuelo, con una recuperación prevista alrededor de las 3:20 p. m., hora de Texas.

La maniobra presenta dificultades adicionales frente a las recuperaciones anteriores del Super Heavy.

La “captura” es extraordinariamente compleja porque la nave espacial caerá mucho más rápido y desde una altitud mucho mayor que el cohete propulsor.

Starship and its heatshield are healthy as the vehicle continues to orbit Earth after a spectacular start to its mission nearly 7 hours ago. Teams are continuing to monitor systems ahead of a planned return to launch site catch at Starbase ~22.5 hours after launch pic.twitter.com/NeT8wosF4l — SpaceX (@SpaceX) November 14, 2026

Para completar la operación, Starship necesita ejecutar un descenso controlado hasta colocarse entre dos enormes brazos mecánicos instalados en la torre de lanzamiento.

Este mecanismo, conocido por su semejanza con unos palillos mecánicos, permite sujetar el vehículo sin necesidad de utilizar patas de aterrizaje.

Kate Tice, comentarista de SpaceX, explicó que la empresa solo autorizaría la captura si la nave superaba todas las verificaciones técnicas previstas durante el descenso.

La compañía también estableció planes alternativos de seguridad ante posibles fallas. Entre ellos figura interrumpir el vuelo de prueba y dirigir la nave hacia el océano Pacífico para evitar riesgos durante la recuperación.

Starship es una pieza clave para las misiones de la NASA a la Luna

El desarrollo de Starship tiene implicaciones que van más allá de los lanzamientos comerciales.

SpaceX trabaja en diferentes versiones del vehículo para transportar satélites, centros de datos y personas hacia destinos espaciales.

Una de sus principales aplicaciones está relacionada con el programa Artemis de la NASA, que contempla el regreso de astronautas estadounidenses a la superficie lunar.

La agencia espacial seleccionó una versión de Starship como módulo de aterrizaje lunar, por lo que los avances tecnológicos del vehículo son relevantes para las futuras misiones.

Jared Isaacman, administrador de la NASA, felicitó a SpaceX por el lanzamiento del viernes, aunque no se refirió al incidente que impidió recuperar el propulsor.

Uno de los desafíos pendientes consiste en desarrollar un sistema para transferir combustible entre vehículos espaciales mientras permanecen en órbita.

Esta tecnología resulta indispensable para las misiones de larga distancia hacia la Luna y Marte, debido a las necesidades de combustible de la nave.

SpaceX aumenta su capacidad de producción de cohetes

En paralelo con las pruebas, la empresa amplía sus instalaciones de fabricación y lanzamiento en Texas.

Durante una visita a la planta de Starbase, representantes de SpaceX informaron que cuentan con capacidad para fabricar una nave Starship cada dos semanas.

La compañía también puede producir un propulsor Super Heavy cada cuatro semanas, según los datos proporcionados a periodistas durante el recorrido.

Las instalaciones de fabricación abarcan aproximadamente 93.000 metros cuadrados, como parte de la infraestructura destinada al desarrollo del sistema espacial.