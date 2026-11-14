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SpaceX pierde propulsor de Starship y prepara una maniobra inédita para recuperar la nave en Texas

La nave espacial completó su llegada a órbita y desplegó 26 satélites Starlink. Ahora enfrenta una compleja prueba para regresar a su plataforma de lanzamiento

El cohete Starship de SpaceX despegó desde Starbase, Texas, durante su decimoquinto vuelo de prueba. La misión sufrió un contratiempo tras un fallo en la recuperación del propulsor Super Heavy.
El cohete Starship de SpaceX despegó desde Starbase, Texas, durante su decimoquinto vuelo de prueba. La misión sufrió un contratiempo tras un fallo en la recuperación del propulsor Super Heavy. RICARDO ARDUENGO
AFP