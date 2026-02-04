El Mundo

Sorprendente plan para robar banco por medio de un túnel resultó frustrado en Uruguay

Operación policial en Montevideo revela un sofisticado plan para asaltar el centro financiero. La Fiscalía investiga nexos con grandes organizaciones criminales de la región.

Por AFP
Un policía vigila una alcantarilla un día después de que la policía frustrara un intento de robo a un banco, el 3 de febrero de 2026. La policía uruguaya desmanteló un grupo criminal compuesto por residentes locales, brasileños y paraguayos que excavaron un túnel para acceder al sistema de alcantarillado en el centro histórico de Montevideo con el presunto objetivo de robar un banco, según informó a la AFP una fuente del Ministerio del Interior.
UruguayBancoIntento de roboTúnel
