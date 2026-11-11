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El Mundo

Renuncia director de cárceles de Panamá tras denuncias sobre muerte de presos

El jefe de prisiones de Panamá renunció tras denuncias de reos muertos por desatención y hambre

Traspaso de Poderes
José Raúl Mulino anunció el endurecimiento de condiciones carcelarias. MARTIN BERNETTI
AFP