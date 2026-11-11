Renuncia director de cárceles de Panamá tras denuncias sobre muerte de presos

Ciudad de Panamá, Panamá. El director del sistema penitenciario de Panamá renunció este miércoles en medio de denuncias de que una decena de presos murieron desde septiembre pasado por falta de alimento y asistencia médica.

Chanan Singh asumió el cargo en julio pasado tras la fuga de casi 200 reos, lo que forzó la dimisión de su antecesor y llevó al presidente panameño, José Raúl Mulino, a anunciar un endurecimiento de las condiciones carcelarias.

La mayoría de los evadidos ya fueron recapturados.

Según el gobierno, Singh adujo “motivos personales” para dejar el cargo.

Sin embargo, su salida se produjo luego de que varias oenegés de derechos humanos denunciaran que al menos 10 internos murieron en los dos últimos meses en varias prisiones como “consecuencia directa de una hambruna provocada” por las autoridades y la “falta de atención médica oportuna”.

Es “un acto criminal” y una “violación flagrante” del derecho a la vida de los detenidos, señaló un comunicado firmado este lunes por 25 oenegés, que pedían la destitución de Singh.

Previo a su renuncia, el funcionario culpó de la situación carcelaria a la policía, que según él desmanteló las prisiones tras la fuga masiva, pese a que esa fuerza solo está facultada para resguardar el perímetro externo.

En Panamá hay unos 24.000 presos en una veintena de cárceles, cuya capacidad total es para 14.700 personas.

Mulino defendió el endurecimiento de las condiciones carcelarias, al señalar que se busca evitar que criminales dirijan desde prisión a las pandillas, a las que responsabiliza del narcotráfico y de la mayoría de asesinatos.