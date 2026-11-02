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Sucesos

Ministerio de Justicia registra 83 muertes de privados de libertad entre 2025 y setiembre de 2026

Casi 80% de decesos son por causas naturales

La ONG Asociación Ayudando a los Privados de Libertad y sus Familias divulgó fotografías que atribuye a un funcionario penitenciario y denunció presuntas agresiones en el pabellón A4 de La Reforma.
Una asociación que vela por los derechos de los privados de libertad, denunció presuntas agresiones y trato inhumano en el pabellón A4 de La Reforma. Asociación Ayudando a los Privados de Libertad y sus Familias
Christian Montero

83 personas privadas de libertad fallecieron entre el 1.° de enero de 2025 y el 23 de setiembre de 2026, de acuerdo con información brindada por el Ministerio de Justicia y Paz a La Nación.

El informe detalla que la mitad de las muertes ocurrieron en el 2025. Ocho de cada diez fallecidos murieron por causas naturales.

El 96,3% de los casos correspondieron a hombres y el 3,7 % a mujeres, con un promedio de edad de 50 años, en un rango entre los 20 años y los 87 años.