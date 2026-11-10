AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

El Mundo

¿Qué se sabe de la bóveda hallada en la residencia de Santiago Peña y por qué no han podido abrirla?

Santiago Peña y el caso Ueno Bank: la Fiscalía busca abrir una misteriosa bóveda oculta en su mansión

La fiscal Elena Fiore (derecha) llega a la residencia del expresidente paraguayo Santiago Peña, tras su detención por cargos de corrupción y abuso de confianza que desencadenaron la crisis financiera del antiguo Banco Ueno, en Asunción.
La fiscal Elena Fiore (derecha) llega a la residencia del expresidente paraguayo Santiago Peña, tras su detención por cargos de corrupción y abuso de confianza que desencadenaron la crisis financiera del antiguo Banco Ueno, en Asunción. DANIEL DUARTE
AFP