Vladimir Putin asegura que entablará pronto conversaciones sobre conflicto bélico contra Ucrania. (ALEXANDER NEMENOV/AFP)

Shenzhen, China. El presidente ruso Vladimir Putin afirmó este jueves que invitó a responsables europeos a mantener conversaciones en Moscú antes de su posible participación en negociaciones directas para poner fin a la guerra en Ucrania.

“A través de los canales diplomáticos, hemos propuesto a los europeos que vengan a Moscú. Después decidiremos en qué formato continuar las negociaciones” sobre Ucrania, declaró Putin desde Shenzhen (China), tras reunirse con los dirigentes chino, Xi Jinping, y estadounidense, Donald Trump.

La Unión Europea pide participar en las negociaciones para poner fin a la guerra que empezó con la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.

Pese a la reciente reanudación de negociaciones indirectas mediadas por Estados Unidos, los esfuerzos diplomáticos siguen sin dar resultados.

El presidente ruso insiste en que no renunciará a sus exigencias territoriales sobre las zonas de Ucrania que reivindica haber anexionado y descarta aceptar el eventual despliegue de tropas extranjeras de paz en el país.

En este sentido, Putin reafirmó este jueves que cualquier forma de cooperación militar entre Europa y Ucrania es un “problema” para Rusia.

Además, el presidente ruso prometió este jueves una respuesta “mucho más dolorosa” al ataque de Ucrania que dañó parcialmente el puente de Crimea, que une esta península anexionada por Moscú con el territorio ruso.

“Responderemos a estos ataques. Nuestra respuesta será mucho más dolorosa que el ataque de Kiev contra el puente”, declaró Putin.