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Presidente de Paraguay irá a juicio político tras crisis que congeló ahorros de casi tres millones de personas

Santiago Peña presentó su renuncia el jueves, pero el Congreso la dejó en suspenso y anunció un proceso de destitución

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, y su esposa, la primera dama Leticia Ocampos, durante un desfile militar en la ciudad de Asunción el 15 de agosto de 2023.
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, y su esposa, la primera dama Leticia Ocampos, durante un desfile militar en la ciudad de Asunción el 15 de agosto de 2023. NORBERTO DUARTE
AFP