Prensa extranjera en Israel se alarma tras el arresto de un colaborador de AFP

Jerusalén, Indefinido. Una asociación de medios extranjeros en Israel y los Territorios Palestinos levantó este lunes la voz de alarma por el arresto de un colaborador de la Agence France-Presse (AFP) en Cisjordania y reclamó su liberación salvo que las autoridades presenten pruebas de sus acusaciones.

Soldados israelíes detuvieron el domingo a Mohammad Ateeq, un reportero de video que colabora con la AFP desde hace tres años, en una redada de madrugada cerca de la ciudad de Yenín, en el norte de Cisjordania.

La Asociación de Prensa Extranjera (FPA, por sus siglas en inglés) manifestó su “profunda preocupación” por el arresto.

“El ejército dice que es ‘sospechoso de vínculos con el terrorismo’, pero no ha presentado pruebas, no ha presentado cargos y lo ha mantenido incomunicado”, señaló.

“La FPA llama al ejército a presentar pruebas o liberar de inmediato a Ateeq”, continúa el comunicado, que también reclama garantizar la seguridad del reportero y permitir el acceso a un abogado y visitas de su familia.

El ejército israelí dijo a la AFP que Ateeq es sospechoso de tener vínculos con el movimiento islamista palestino Hamás, pero no presentó pruebas.

Ansam Ateeq, la esposa de Ateeq, que espera su primer hijo dentro de un mes, dijo que las tropas derribaron la puerta en plena noche, confiscaron sus dos teléfonos, arrojaron la cámara de la AFP al balcón y se lo llevaron con los ojos vendados.

La AFP, en un comunicado difundido el domingo, dijo estar “muy preocupada” por la suerte del reportero.

“Pedimos a las autoridades israelíes que expliquen claramente por qué está detenido y aporten pruebas. De lo contrario, debe ser liberado de inmediato”, afirmó la agencia.

En agosto, las fuerzas israelíes detuvieron a otro periodista palestino colaborador de la AFP, Mohammed Awad, cerca de su casa en Ramala.

El ejército aseguró entonces que era “sospechoso de promover atentados terroristas” y de actuar para el movimiento Hamás, también sin aportar pruebas ni más detalles.

Awad continúa detenido.