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El Mundo

Prensa extranjera en Israel se alarma tras el arresto de un colaborador de AFP

Una asociación de prensa extranjera exigió a Israel liberar al reportero de AFP detenido en Cisjordania si no presenta pruebas. Conozca los detalles del arresto

Excavadoras israelíes demuelen un edificio palestino por carecer de permisos de construcción en la denominada Área C en Cisjordania, establecida por los Acuerdos de Oslo de 1995, un territorio palestino ocupado que permanece bajo control israelí total.
Excavadoras israelíes demuelen un edificio palestino por carecer de permisos de construcción en la denominada Área C en Cisjordania, establecida por los Acuerdos de Oslo de 1995, un territorio palestino ocupado que permanece bajo control israelí total. HAZEM BADER
AFP