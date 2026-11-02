¿Por qué el ejército israelí dejó Hebrón? El trasfondo del operativo que encendió las alarmas de la ONU

Hebrón, Territorios Palestinos. El ejército israelí “concluyó sus operaciones” en Hebrón, en Cisjordania ocupada, tras un sangriento ataque hace casi dos semanas, y sus soldados se retiraron de la ciudad, anunció el lunes un responsable militar israelí.

Más de 3.000 palestinos se vieron desplazados durante esta amplia operación, iniciada tras el ataque en el que murieron dos soldados israelíes, a pocos días de las elecciones legislativas del 27 de octubre.

Según el responsable militar, durante la incursión se incautaron “cuatro armas y varios chaecos antibalas”.

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