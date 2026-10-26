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Comisión de la ONU denuncia ‘ataque generalizado y sistemático’ contra la población civil de Cisjordania

Una comisión de la ONU acusó a Israel de exterminio en Cisjordania y mantuvo cargos por genocidio en Gaza

Soldados israelíes se reúnen en el lugar de un intercambio de disparos ocurrido horas antes entre palestinos armados y fuerzas israelíes, tras un incidente en el puesto de control norte de Hebrón, en la Cisjordania ocupada por Israel.
Soldados israelíes se reúnen en el lugar de un intercambio de disparos ocurrido horas antes entre palestinos armados y fuerzas israelíes, tras un incidente en el puesto de control norte de Hebrón, en la Cisjordania ocupada por Israel. AHMAD GHARABLI
AFP

Ginebra, Suiza. Una comisión internacional de investigación mandatada por la ONU acusó el lunes a Israel de cometer el crimen de “exterminio” contra los palestinos en Cisjordania y mantuvo sus acusaciones de “genocidio” en Gaza.

La Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU acusó a las fuerzas israelíes de otros crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en Cisjordania, un territorio ocupado por Israel desde 1967.

La comisión, que no habla en nombre de la propia ONU, determinó por primera vez en un informe de septiembre de 2025 que Israel había cometido “genocidio” en la guerra que estalló en Gaza tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.