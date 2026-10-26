Comisión de la ONU denuncia ‘ataque generalizado y sistemático’ contra la población civil de Cisjordania

Ginebra, Suiza. Una comisión internacional de investigación mandatada por la ONU acusó el lunes a Israel de cometer el crimen de “exterminio” contra los palestinos en Cisjordania y mantuvo sus acusaciones de “genocidio” en Gaza.

La Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU acusó a las fuerzas israelíes de otros crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en Cisjordania, un territorio ocupado por Israel desde 1967.

La comisión, que no habla en nombre de la propia ONU, determinó por primera vez en un informe de septiembre de 2025 que Israel había cometido “genocidio” en la guerra que estalló en Gaza tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.

En reacción, Israel calificó de “propaganda” las conclusiones de la comisión.

“No es un informe sobre derechos humanos, sino un documento de propaganda desconectado de la realidad, destinado a socavar el derecho de Israel a defenderse, deslegitimar al Estado judío y legitimar el terrorismo yihadista contra sus ciudadanos”, afirmó la cancillería israelí en un comunicado.

En un nuevo informe, que se publica un día antes de las elecciones generales en el Estado hebreo, esta comisión acusa a Israel de llevar a cabo un “ataque generalizado y sistemático” contra la población civil de Cisjordania.

En concreto, los acusa de “crímenes de lesa humanidad de exterminio, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, así como de persecución, por motivos discriminatorios” como “la nacionalidad, la raza y el origen étnico”.

Condiciones de vida “inhabitables”

El equipo investigador, compuesto por tres miembros, fue creado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2021.

La recién ganadora del premio Nobel de la Paz, la jurista sudafricana Navi Pillay, presidió la investigación hasta noviembre de 2025.

El nuevo informe de la comisión se centra en los homicidios y en los daños físicos y psíquicos causados tanto por las fuerzas israelíes como palestinas desde octubre de 2023, cuando se produjo el ataque de Hamás y empezó la guerra en Gaza.

En sus conclusiones, asegura que la situación en Cisjordania se ha degradado gravamente y acusa a las autoridades israelíes de pretender “castigar colectivamente” a los palestinos por el ataque de Hamás.

Según los investigadores, los ataques contra civiles palestinos en ese territorio son “producto de una política de Estado” en la que las autoridades cuentan con “la violencia de los colonos”.

“El asesinato y los daños deliberados de civiles palestinos y la destrucción de viviendas en Cisjordania (...) forman parte de una estrategia más amplia para exterminar y desplazar a los palestinos e imponer condiciones de vida que resultan inhabitables”, declaró el presidente de la comisión, Srinivasan Muralidhar.

Conclusiones sobre genocidio

Este nuevo informe insiste en que las autoridades israelíes “siguen cometiendo actos genocidas, con la intención de destruir, total o parcialmente, a los palestinos en Gaza”.

Israel debe “poner fin de inmediato a la ocupación ilegal del territorio palestino” y retirar a todos los colonos y asentamientos, reclaman sus autores.

El ataque de Hamás en octubre de 2023 dejó 1.221 muertos, según un recuento de la AFP basado en cifras oficiales israelíes.

La ofensiva de represalia de Israel ha desplazado a casi toda la población de Gaza y ha causado la muerte de más de 74.200 personas, según el Ministerio de Salud de ese territorio controlado por Hamás.

El informe también acusa de “violencia estatal” a la Autoridad Palestina, que dispone de competencias limitadas en Cisjordania ocupada.

Según sus autores, esta violencia tiene como objetivo a “miembros de grupos armados palestinos rivales” y “reprime la oposición civil y política palestina”.

La Autoridad Palestina tiene dificultades de credibilidad y legitimidad, y “apunta contra palestinos que expresan opiniones civiles y políticas disidentes”.

Esto resulta “en homicidios” que no son objeto de “investigaciones rápidas, eficaces e imparciales”, asegura la investigación.

En la jornada, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, alertó sobre el riesgo de una “limpieza étnica” en Hebrón.

“El castigo colectivo constituye una grave violación del derecho internacional. Las amenazas de vaciar y borrar barrios enteros también suscitan serias preocupaciones sobre una posible limpieza étnica”, señaló Türk en un comunicado.

Previamente, en Egipto, el secretario general de la ONU, António Guterres, afirmó estar profundamente alarmado por las acciones israelíes en Cisjordania.

“Estamos asistiendo a un entorno cada vez más coercitivo, con el espectro de una limpieza étnica cada vez más presente. Esto debe terminar”, expresó.