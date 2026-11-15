AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

El Mundo

Policía panameña detiene a uno de los sospechosos de atentado con explosivo contra casa de periodista

Según las autoridades, el detenido conducía el taxi del que se bajó la persona que lanzó el explosivo contra la casa del subdirector asociado del diario ‘La Prensa’

Un explosivo provocó un incendio en la vivienda del periodista Rolando Rodríguez, en Panamá. Su esposa se encontraba dentro de la propiedad y resultó ilesa.
El periodista no se encontraba en su vivienda en el momento del atentado, pero sí su esposa, que salió ilesa pese al incendio que se generó mientras dormía. ARNULFO FRANCO
AFP