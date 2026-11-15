Policía panameña detiene a uno de los sospechosos de atentado con explosivo contra casa de periodista

La policía panameña detuvo este domingo 15 de noviembre a uno de los sospechosos de atentar con un explosivo contra la casa de un periodista especializado en investigar casos de corrupción, un hecho inédito en el país que fue ampliamente condenado por diversos sectores.

Según las autoridades, el detenido, Luis Valiente Ortega, conducía el taxi del que se bajó la persona que lanzó el explosivo en la madrugada del sábado contra la casa del subdirector asociado del diario La Prensa, Rolando Rodríguez.

La policía informó en su cuenta de Instagram que Valiente fue arrestado tras “un allanamiento” realizado en el sector 3 de Samaria, en el populoso distrito de San Miguelito, contiguo a Ciudad de Panamá.

Horas antes, la policía había ofrecido $2.000 por información que facilitara su captura.

En el mensaje aparece la ficha policial de Valiente con un sello rojo con la palabra “Aprehendido”. En otra imagen, se ve a una persona con la cara pixelada, aparentemente durante su arresto.

Rodríguez no se encontraba en su vivienda en el momento del atentado, pero sí su esposa, que salió ilesa pese al incendio que se generó mientras dormía.

El fuego provocó daños severos en la casa y destruyó dos vehículos aparcados en su entrada.

El “atentado terrorista” fue una “advertencia”, dijo Rodríguez, quien está a punto de publicar una investigación que involucra a exfuncionarios de este gobierno y a un importante contratista del Estado, según informó La Prensa.

“La persona que hizo este cobarde atentado” ha querido atacar “los valores de la democracia y la libertad de expresión de todos”, añadió Rodríguez.

El ataque provocó un incendio en la casa y en dos vehículos estacionados en la entrada. (ARNULFO FRANCO/AFP)

En Panamá los ataques físicos contra periodistas son muy esporádicos. Tanto políticos y empresarios como algunos sectores de la sociedad civil condenaron los hechos.

Gremios periodísticos convocaron para el martes una manifestación de apoyo a Rodríguez.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, rechazó “enérgicamente la acción violenta” y aseguró que el país “no acepta este tipo de actos bajo ninguna circunstancia”.

Es un “brutal atentado” y “un ataque de extrema gravedad que reclama una investigación inmediata, el esclarecimiento de los hechos y garantías de protección para el periodista y su familia”, indicó la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

La policía indicó que tras la detención de Valiente sigue con las operaciones para capturar a “otros presuntos responsables”.