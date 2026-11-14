Atacan con explosivo la casa de periodista de investigación en Panamá

Ciudad de Panamá, Panamá. La vivienda del periodista panameño Rolando Rodríguez, subdirector asociado del diario La Prensa, fue atacada con un explosivo la madrugada de este sábado en el distrito de San Miguelito, cerca de Ciudad de Panamá.

El ataque provocó un incendio en la casa y en dos vehículos estacionados frente a la propiedad. El periodista no estaba en el inmueble, pero su esposa sí. La mujer resultó ilesa.

Según informó La Prensa, una persona descendió de un taxi y lanzó un artefacto explosivo contra la residencia.

Un explosivo provocó un incendio en la vivienda del periodista Rolando Rodríguez, en Panamá. Su esposa se encontraba dentro de la propiedad y resultó ilesa. (ARNULFO FRANCO/AFP)

El atentado ocurrió cuando Rodríguez estaba próximo a publicar una investigación sobre exfuncionarios del actual gobierno panameño y un importante contratista del Estado.

El comunicador calificó el ataque como un acto terrorista y consideró que se trató de una advertencia relacionada con su trabajo periodístico.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, condenó el atentado e informó que la Policía Nacional investiga lo ocurrido.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) también rechazó el ataque y solicitó una investigación inmediata, así como medidas de protección para el periodista y su familia.

La Fiscalía panameña abrió una investigación para esclarecer los hechos e identificar a los responsables.