AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

El Mundo

Atacan con explosivo la casa de periodista de investigación en Panamá

Un desconocido lanzó un artefacto explosivo contra la vivienda del periodista. El ataque provocó un incendio y dañó dos vehículos

Un investigador policial trabaja en la casa del subdirector asociado de La Prensa, Rolando Rodríguez, que fue atacada con un artefacto explosivo en San Miguelito, cerca de la Ciudad de Panamá.
Un investigador policial trabaja en la casa del subdirector asociado de La Prensa, Rolando Rodríguez, que fue atacada con un artefacto explosivo en San Miguelito, cerca de la Ciudad de Panamá. ARNULFO FRANCO
AFP