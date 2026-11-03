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El Mundo

Policía desmantela acampada por crisis de vivienda en la Puerta del Sol de Madrid

La intervención en la Puerta del Sol dejó 334 desalojados a pocas semanas de las elecciones generales en España

Empleados retiran tiendas de campaña y otros restos después de que la policía desalojara a los manifestantes y desmantelara un extenso campamento que encabezó las protestas por la crisis de vivienda en España, en la emblemática plaza de la Puerta del Sol, en el centro de Madrid, el 3 de noviembre de 2026.
Empleados retiran tiendas de campaña y otros restos después de que la policía desalojara a los manifestantes y desmantelara un extenso campamento que encabezó las protestas por la crisis de vivienda en España, en la plaza de la Puerta del Sol. PAUL HANNA
AFP

Madrid, España. La acampada por el derecho a la vivienda instalada desde hace más de cinco semanas en la Puerta del Sol en pleno centro de Madrid fue desmantelada la madrugada de este martes, a menos de un mes de las elecciones generales en España.

La crisis de la vivienda, una de las principales preocupaciones de los españoles, resurgió con fuerza en el debate público en septiembre tras el desalojo forzado de su apartamento de Maricarmen Abascal, una jubilada madrileña de 87 años que falleció pocos días después.

Una excavadora retira tiendas de campaña y otros restos en España, en la plaza Puerta del Sol, el 3 de noviembre de 2026.
Una excavadora retira tiendas de campaña y otros restos en España, en la plaza Puerta del Sol, el 3 de noviembre de 2026. (PAUL HANNA/AFP)