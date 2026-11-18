La Policía Federal de Brasil investiga si Rockbridge Network, una organización de financiamiento político cofundada por el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, intervino ilegalmente en las elecciones presidenciales brasileñas para favorecer al candidato conservador Flávio Bolsonaro, informó este martes The Washington Post.

Según el periódico estadounidense, un alto funcionario de seguridad brasileño con conocimiento directo del caso confirmó la apertura de una investigación sobre la posible utilización de recursos estadounidenses en la campaña de Bolsonaro, quien perdió las elecciones del 25 de octubre frente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

La legislación brasileña prohíbe que los candidatos reciban recursos políticos de fuentes extranjeras, tanto financieros como tecnológicos.

La investigación comenzó días después de que el magistrado del Supremo Tribunal Federal Flávio Dino ordenara indagar las denuncias sobre una eventual participación de la organización.

El juez solicitó determinar si existió un aporte de recursos, incluidos personal, servicios u otras ventajas económicamente cuantificables, así como identificar su origen y destino.

El Post recogió el testimonio de Renan Santos, activista político que también aspiró a la presidencia, quien aseguró que recibió mensajes de un intermediario que le propuso acercarse a Rockbridge.

Según Santos, la organización buscaba un candidato conservador para enfrentar a Lula y contaba con recursos económicos que ningún otro grupo político brasileño podía igualar.

Santos afirmó que rechazó el acercamiento y que posteriormente observó a supuestos representantes de la red en contacto con la campaña de Bolsonaro.

La publicación también identificó a dos empresarios brasileños, Pedro Sang y Tallis Gomes, vinculados a los acercamientos con políticos conservadores.

Gomes confirmó al Post que se incorporó a Rockbridge después de realizar una contribución de $100.000 y asistir a un encuentro de la organización en Dallas. Sin embargo, negó haber asesorado candidatos en nombre de esa agrupación.

El periódico informó que un documento confidencial, identificado como procedente de Rockbridge Network Brasil y dirigido a la campaña de Bolsonaro, circuló en abril entre sectores políticos y financieros. El texto examinaba oportunidades económicas en Brasil, entre ellas el desarrollo de inteligencia artificial y la explotación de minerales de tierras raras.

La organización negó cualquier intervención electoral y aseguró que personas en Brasil hicieron afirmaciones falsas sobre su relación con la red y elaboraron documentos sin su conocimiento ni autorización.

Bolsonaro también rechazó las acusaciones. En declaraciones al Washington Post, calificó de mentira que Rockbridge hubiera colaborado con su campaña.

Alianza entre MAGA y la derecha brasileña

La investigación vuelve a poner bajo escrutinio los vínculos entre el movimiento MAGA, del presidente Donald Trump, y la derecha brasileña.

El Post recordó que Trump ha expresado reiteradamente su respaldo al expresidente Jair Bolsonaro, padre de Flávio, condenado el año pasado a 27 años de prisión por conspirar para ejecutar un golpe de Estado tras perder las elecciones del 2022 frente a Lula.

El diario también destacó el papel de Eduardo Bolsonaro, hermano de Flávio, en sus gestiones ante la Casa Blanca para promover sanciones estadounidenses contra adversarios políticos de su padre.

Tras la derrota electoral de Flávio, el gobierno de Trump permitió su ingreso a Estados Unidos junto con su familia por “razones humanitarias”.