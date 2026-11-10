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Pete Hegseth, jefe del Pentágono, califica moción de censura en su contra como ‘espectáculo político’

Legislador republicano presentó moción para proceso de destitución del secretario de Defensa, Pete Hegseth, a raíz de la guerra en Irán

El secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, durante una rueda de prensa en el Pentágono, en Washington D. C., este 10 de noviembre.
El secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, durante una rueda de prensa en el Pentágono, en Washington D. C., este 10 de noviembre. ROBERTO SCHMIDT
AFP