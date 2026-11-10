Pete Hegseth, jefe del Pentágono, califica moción de censura en su contra como ‘espectáculo político’

Washington. El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, calificó este martes de “espectáculo político” la moción de censura para destituirlo presentada por un legislador republicano disidente en la Cámara de Representantes.

Acusado de mala gestión de la guerra contra Irán, Hegseth aseguró en rueda de prensa que la moción no juzga “delitos graves, ni delitos menores, ni traición, o soborno” sino “desacuerdo sobre políticas”.

El representante republicano Thomas Massie presentó la moción de juicio político (impeachment) contra el secretario de Defensa una semana después de las catastróficas elecciones legislativas de medio mandato, que le entregaron la mayoría a los demócratas en el Congreso.

Massie no pudo presentarse a esas elecciones porque fue derrotado en las primarias de su circunscripción electoral por otro candidato republicano apoyado por Trump.

La moción, con ocho acusaciones, podría ser aprobada en la Cámara de Representantes si consigue recoger suficientes votos disidentes de republicanos, pero no tiene posibilidades de lograr los dos tercios necesarios (67 votos de 100) en el Senado.

Pero una moción de censura debilitaría a Hegseth, que ha destituido a decenas de altos cargos militares en el Pentágono.

Hegseth es también acusado de haber llevado a cabo ejecuciones extrajudiciales al iniciar una serie de ataques contra presuntas narcolanchas en el Pacífico y en el Caribe, con al menos 235 muertos.

“Los soldados, los verdaderos soldados (...) adoran a Pete Hegseth”, declaró el lunes por la noche Donald Trump para apoyar a su ministro, que según él ha hecho un “muy buen trabajo”.