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El Mundo

Congresista republicano presenta moción para destituir a jefe de Pentágono

Un representante republicano presentó el lunes una moción para destituir al secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth

Pete Hegseth
US Defense Secretary Pete Hegseth speaks during a forum of the Americas Counter Cartel Coalition in Panama City on August 12, 2026. Colombia has authorized the United States to conduct joint military operations in its fight against drug trafficking, US Defense Secretary Pete Hegseth announced in Panama on August 12. (Photo by DANIEL DE CARTERET / AFP) DANIEL DE CARTERET
AFP