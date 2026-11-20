Madrid, España. La campaña electoral en España entró en una etapa decisiva a diez días de las elecciones generales del 29 de noviembre. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reconoció errores en su gestión durante un tenso debate televisado con el líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo.

El enfrentamiento estuvo marcado por acusaciones de corrupción, críticas a la política migratoria y diferencias económicas. Sánchez defendió los resultados de su administración, mientras su rival cuestionó las condiciones de vida de los españoles.

Las encuestas sitúan al Partido Popular como favorito para ganar los comicios, aunque sin alcanzar la mayoría absoluta. Para gobernar, Feijóo necesitaría el respaldo de Vox, formación de extrema derecha que podría superar los 33 diputados obtenidos en el 2023.

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) aparece en segundo lugar, con posibilidades limitadas de mantenerse en el poder debido al retroceso de otras fuerzas de izquierda.

“Mi gobierno no ha sido perfecto, he cometido errores”, admitió el líder socialista, de 54 años, quien adelantó las elecciones el mes pasado tras fracasar en su intento de aprobar varios decretos sobre vivienda en el Parlamento.

Corrupción y economía marcaron el debate

Feijóo, de 65 años, cuestionó la integridad del presidente y recordó los casos de corrupción relacionados con el Ejecutivo socialista.

“Hay algo que dijo el señor Sánchez en lo que yo estoy de acuerdo. España merece un presidente decente y él no lo es”, lanzó Feijóo, tras reprocharle también su gestión de los accidentes ferroviarios ocurridos en España durante el último año, que dejaron 115 muertos.

En materia económica, Sánchez defendió el crecimiento y los indicadores de empleo de su administración. Además, advirtió sobre los cambios que podría introducir una eventual alianza entre el PP y Vox.

Feijóo respondió que esas cifras no reflejan las dificultades de los hogares españoles. Señaló la crisis de vivienda y la pérdida de poder adquisitivo como problemas que afectan especialmente a la clase media.

Vox y la inmigración profundizaron las diferencias

Aunque Santiago Abascal, líder de Vox, no participó en el encuentro, su formación ocupó un lugar importante en la discusión.

Una alianza entre el PP y Vox podría llevar a la extrema derecha al Gobierno español por primera vez desde la transición democrática posterior a la dictadura franquista (1939-1975).

Sánchez rechazó esa posibilidad y defendió su propuesta de fortalecer los servicios públicos y la justicia social.

La política migratoria también generó diferencias. El presidente socialista respaldó una posición más abierta hacia la llegada de extranjeros, mientras Feijóo cuestionó las medidas de regularización impulsadas por el Ejecutivo.

El dirigente conservador criticó especialmente la respuesta oficial ante la entrada de miles de migrantes desde Marruecos hacia Ceuta, enclave español en el norte de África, a finales de julio.

Según Feijóo, las decisiones migratorias del gobierno representan un problema para España en sus relaciones con Europa.

Una campaña marcada por la disputa política

Sánchez y Feijóo ya protagonizaron un debate televisado antes de las elecciones generales de julio del 2023. En aquella ocasión, analistas políticos consideraron que el dirigente conservador tuvo un mejor desempeño.

Sin embargo, el socialista recuperó terreno durante la campaña. Aunque el PP obtuvo más escaños, Sánchez consiguió formar gobierno mediante acuerdos con partidos de izquierda e independentistas catalanes.

En la actual contienda, los candidatos también recurrieron a redes sociales, podcasts y entrevistas con creadores de contenido para captar la atención de los votantes.

Sánchez apareció incluso en una revista de entretenimiento, donde habló sobre su relación con su esposa, Begoña Gómez, investigada por presunto tráfico de influencias.

El resultado de las elecciones del 29 de noviembre determinará la composición del Parlamento y las posibilidades de los principales partidos para formar gobierno.