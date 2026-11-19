Madrid, España. El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, y su rival conservador, Alberto Núñez Feijóo, se enfrentan este jueves en un cara a cara televisado crucial, a diez días de unas elecciones que podrían abrir las puertas de un futuro ejecutivo a la extrema derecha.

La mayoría de sondeos dan como favorito para los comicios del 29 de noviembre al Partido Popular de Feijóo, aunque sin alcanzar la mayoría absoluta. Para gobernar necesitaría, entonces, el apoyo de la extrema derecha de Vox, a quien las encuestas proyectan un fuerte crecimiento desde los 33 diputados que obtuvo en 2023.

Los socialistas de Sánchez, que adelantó las elecciones el mes pasado tras fracasar en su intento de aprobar varios decretos sobre vivienda en el Parlamento, se situarían en segundo lugar, aunque con escasas posibilidades de formar gobierno ante el retroceso de las fuerzas de izquierda.

Pero tras una carrera plagada de giros y resurrecciones políticas, Sánchez asegura sentirse confiado en conseguir un nuevo mandato, tras ocho años al frente del gobierno español.

“¿Las encuestas? A mí me han dado por jubilado muchos años y aquí sigo, cotizando a la Seguridad Social”, lanzó este miércoles en una entrevista en la cadena Antena 3.

Casi en el ecuador de la campaña, los candidatos aflojaron en las últimas horas su frenético ritmo de mítines, entrevistas y apariciones televisivas para preparar el cara a cara, que arrancará a las 22H00 locales y contará con cinco bloques temáticos.

“El 29 de noviembre va de darle a España el mejor gobierno, y el gobierno será mejor cuanta más fuerza tenga el Partido Popular”, arengó hace unos días en un mitin Feijóo, quien ya abrió la puerta a pactar con la ultraderecha para alcanzar el poder.

Aunque ausente del duelo televisado, Vox estará muy presente en el debate ante la posibilidad de que la extrema derecha llegue al gobierno de España por primera vez desde la transición democrática que siguió al fin de la dictadura franquista (1939-1975), un escenario que la izquierda busca evitar.

“En España hay tres grandes partidos políticos según las encuestas y según la representación, y solo dos de ellos van a estar en este debate”, lamentó este jueves su líder, Santiago Abascal, en un acto en el noroeste de España.

La próxima semana está prevista la celebración de otro debate televisado con más candidatos.

Intensa campaña

Este no será, sin embargo, el primer cara a cara entre Sánchez y Feijóo. Además de sus cruces habituales en el Congreso de los Diputados, ambos ya mantuvieron un careo televisado antes de las elecciones generales de julio de 2023. En aquella ocasión, los comentaristas políticos consideraron a Feijóo vencedor sobre un Sánchez poco fluido.

Pero el socialista inició después una remontada que le llevó a finalizar segundo en los comicios -por detrás del PP-, aunque con un resultado que le permitió formar gobierno tras hacerse con los apoyos de partidos de izquierda e independentistas catalanes.

“No lo voy a ver, porque me pongo frenético”, valoró en Madrid sobre el debate Víctor Díaz, un jubilado de 85 años, crítico con el gobierno de Sánchez.

“La amplia mayoría de la gente ya tiene su voto, sus ideas ya bien cogidas”, consideró de su lado Carlos Cabrera, un funcionario de 45 años.

En una campaña con fuerte presencia de las redes sociales, los candidatos no desdeñaron ningún formato para captar la atención de los votantes. Entrevistas con youtubers, visitas a podcasts e incluso portadas en revistas del corazón, como la que protagonizó este miércoles Sánchez declarándole de nuevo su amor a su esposa, Begoña Gómez, investigada por tráfico de influencias.

Este jueves fue el líder independentista catalán, Carles Puigdemont, quien irrumpió en la campaña todavía desde Bélgica, donde espera a que se le aplique definitivamente la amnistía, en una entrevista con el diario El Mundo.

“Aproveché la ambición desmedida de Sánchez para derrotar a España”, lanzó Puigdemont, quien hace tres años negoció el apoyo de su partido a la investidura del líder socialista, a cambio de que su ejecutivo impulsara la ley de amnistía para los independentistas que, más tarde, acabaría aprobando el Parlamento español.