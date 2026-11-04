Pedro Sánchez: ‘Ola ultra’ se desmorona tras victoria demócrata en Estados Unidos

Madrid. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó este miércoles que la derecha y la extrema derecha atraviesan un retroceso político, tras la victoria del Partido Demócrata en las elecciones legislativas de Estados Unidos, que le permitió arrebatar el control del Congreso a los republicanos del presidente Donald Trump.

“La ola ultra ya no crece: se desmorona” , escribió Sánchez en su cuenta de la red social X, donde celebró los resultados electorales estadounidenses y los interpretó como un rechazo ciudadano a las políticas de Trump.

“Ayer, la sociedad estadounidense votó contra las políticas que solo empobrecen. Contra el odio. Contra el machismo. Contra el negacionismo climático y contra los privilegios de las élites”, manifestó el gobernante socialista.

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