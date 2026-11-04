AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

El Mundo

Pedro Sánchez: ‘Ola ultra’ se desmorona tras victoria demócrata en Estados Unidos

Comentarios de Pedro Sánchez apuntan a comicios del 29 de noviembre donde el mandatario se juega la continuidad en el cargo

“Ayer, la sociedad estadounidense votó contra las políticas que solo empobrecen. Contra el odio. Contra el machismo. Contra el negacionismo climático y contra los privilegios de las élites”, manifestó el gobernante socialista español.
“Ayer, la sociedad estadounidense votó contra las políticas que solo empobrecen. Contra el odio. Contra el machismo. Contra el negacionismo climático y contra los privilegios de las élites”, manifestó el gobernante socialista español. JAVIER BARBANCHO
AFP

Madrid. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó este miércoles que la derecha y la extrema derecha atraviesan un retroceso político, tras la victoria del Partido Demócrata en las elecciones legislativas de Estados Unidos, que le permitió arrebatar el control del Congreso a los republicanos del presidente Donald Trump.

“La ola ultra ya no crece: se desmorona”, escribió Sánchez en su cuenta de la red social X, donde celebró los resultados electorales estadounidenses y los interpretó como un rechazo ciudadano a las políticas de Trump.

“Ayer, la sociedad estadounidense votó contra las políticas que solo empobrecen. Contra el odio. Contra el machismo. Contra el negacionismo climático y contra los privilegios de las élites”, manifestó el gobernante socialista.