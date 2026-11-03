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Revista Dominical

¿Qué puede cambiar para Costa Rica con las elecciones de Estados Unidos este martes?

Los comicios del 3 de noviembre definirán si Donald Trump conserva el control republicano del Congreso. ¿Cómo podría afectarle al país?

Donald Trump y Laura Fernández
Donald Trump, presidente de Estados Unidos; con su mandato ha tenido incidencia directa en Costa Rica y su presidenta Laura Fernández. La Nación
Jorge Arturo Mora
Donald Trump y Laura Fernández
Donald Trump, presidente de Estados Unidos; con su mandato ha tenido incidencia directa en Costa Rica y su presidenta Laura Fernández. (La Nación/Canva)

Las elecciones legislativas que celebrará Estados Unidos este martes 3 de noviembre por supuesto que no decidirán quién ocupa la Casa Blanca, pues Donald Trump continuará como presidente hasta enero de 2029. Sin embargo, los resultados sí determinarán con qué Congreso deberá gobernar durante los últimos dos años de su mandato.

Para Costa Rica, esa diferencia tiene consecuencias que van más allá de la política interna estadounidense. La composición de la Cámara de Representantes y del Senado puede influir en decisiones comerciales, recursos destinados a la seguridad regional, las políticas migratorias y temas de diplomacia internacional.