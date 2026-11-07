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Paraguay comienza a devolver sus fondos a ahorristas de Ueno Bank: ¿cómo lo hará?

El colapso de Ueno Bank desató protestas, arrestos y la retención de ahorros a tres millones de usuarios

Depositantes del Banco Ueno participan en una protesta luego de que el Banco Central de Paraguay interviniera la entidad, en Asunción, el 3 de noviembre de 2026.
Depositantes del Banco Ueno participan en una protesta luego de que el Banco Central de Paraguay interviniera la entidad, en Asunción, el 3 de noviembre de 2026. DANIEL DUARTE
AFP