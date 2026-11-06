Papa León XIV clama por salud para todos en su primer discurso en Uruguay

Ante el clamor de miles de personas, el papa León XIV dio sus primeras palabras en el comienzo de su gira latinoamericana, la cual comienza en Uruguay y seguirá en Argentina y Perú.

El pontífice aseguró que está “bastante en forma” tras su intervención quirúrgica y defendió la atención médica universal al llegar este viernes a Uruguay, el país más laico de la región, para una intensa gira tres semanas después de su operación de un cáncer de pulmón.

Miles de personas con banderas de Uruguay y el Vaticano y globos amarillos y blancos le aclamaron a su paso en papamóvil por la rambla de Montevideo hasta la céntrica plaza Independencia, donde lo esperaba el presidente izquierdista Yamandú Orsi.

Aunque muchos fieles y curiosos acudieron a la cita, la enorme plaza que acoge a la sede de la presidencia estaba a mitad vacía.

El papa León XIV saluda durante el acto de bienvenida que marcó el inicio de su primera gira apostólica por América Latina. (TIZIANA FABI/AFP)

Durante su viaje desde el Vaticano, el líder de los 1.400 millones de católicos del mundo dijo a periodistas que viajaban a bordo de su avión que se encuentra “bastante en forma” tras la cirugía.

“Procurar que la atención sanitaria esté al alcance de cada persona, independientemente de sus recursos, es una responsabilidad que interpela a toda sociedad”, dijo luego el jefe de la Iglesia católica, de 71 años, en su primer discurso en Uruguay.

León XIV visitará 11 ciudades de Uruguay, Argentina y Perú en 12 días, en una de las giras papales más intensas de las últimas décadas.

Perú, un hogar

La visita oficial de León XIV a Uruguay se extenderá hasta el domingo 8 de noviembre. (TIZIANA FABI/AFP)

El primer papa nacido en Estados Unidos pasó casi dos décadas en Perú como misionero, donde forjó un profundo vínculo con la región y obtuvo la ciudadanía peruana.

Se refirió este viernes a Perú como “uno de mis muchos hogares” y dijo que espera con ilusión ver “cosas antiguas, cosas nuevas y sobre todo a la gente” allí.

El cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo, dijo a la AFP que en Uruguay hay “un interés generalizado en la visita del papa” y que las entradas para las misas en las dos ciudades del interior del país que visitará el fin de semana, Paysandú y Florida, se agotaron rápidamente.

La nación liberal está en desacuerdo con la Iglesia en cuestiones como el matrimonio entre personas del mismo sexo, el aborto y la eutanasia, legalizada el año pasado.

Uruguay tiene la tasa de suicidios más alta de América Latina y el papa se refirió al tema.

“La soledad, la angustia y la pérdida de esperanza pueden llegar a ser tan profundas que una persona deje de encontrar razones para continuar viviendo”, sostuvo.

“Ante la dolorosa realidad del suicidio”, la salud pública, la familia y la comunidad son esenciales, añadió.

También alabó la matriz energética de Uruguay, “que hoy se apoya casi enteramente en fuentes renovables”, cuando se agrava en el planeta la crisis generada por el cambio climático.

“Es un resultado notable que ha requerido decisiones sostenidas durante años y la participación de varios sectores del país”, afirmó al llegar al pequeño país de 3,5 millones de personas, referente mundial en energías limpias.

Esta es la sétima gira internacional del sumo pontífice.