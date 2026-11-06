AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

El Mundo

Papa León XIV clama por salud para todos en su primer discurso en Uruguay

Miles de personas con banderas de Uruguay y el Vaticano y globos amarillos y blancos le aclamaron a su paso en papamóvil por la rambla de Montevideo

Pope Leo XIV greets faithful during a welcome ceremony at Plaza Independencia in Montevideo on November 6, 2026. Pope Leo XIV arrived in Uruguay to start an ambitious 11-day tour of South America, which will continue with visits to Argentina and Peru, just a few weeks after undergoing surgery for lung cancer. (Photo by Tiziana FABI / AFP)
El Papa León XIV dio en la Plaza de la Independencia sus primeras palabras públicas tras llegar a Uruguay. TIZIANA FABI

AFP y Jorge Arturo Mora