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El Mundo

Papa León XIV aterriza en Uruguay y es recibido por el presidente Yamandú Orsi

El pontífice inició en Montevideo su primera gira apostólica por América Latina; su sétima internacional

El Papa León XIV ya está en Uruguay.
El Papa León XIV fue recibido por el presidente de Uruguay en su inicio de gira sudamericana. Captura de pantalla

Jorge Arturo Mora y AFP