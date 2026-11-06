Papa León XIV aterriza en Uruguay y es recibido por el presidente Yamandú Orsi

El papa León XIV llegó este viernes 6 de noviembre a Uruguay a la 1:30 pm hora de Costa Rica, donde fue recibido por el presidente de la República, Yamandú Orsi y una guardia de honor.

El arribo a Montevideo, a través de Ita Airways, marca el inicio de su primera visita apostólica a América Latina, un recorrido que también contempla escalas en Argentina y Perú. Además es la sétima gira internacional que realiza.

Durante el recibimiento, el pontífice intercambió algunas palabras en español con representantes de las autoridades estatales. El encuentro estuvo marcado por los saludos y las muestras de bienvenida al líder de la Iglesia católica. Posteriormente, fue trasladado en una camioneta. Según agenda, realizará un recorrido a través del conocido “Papa Móvil” en las calles del país charrúa.

La visita oficial de León XIV a Uruguay se extenderá hasta el domingo 8 de noviembre. Su agenda contempla encuentros con las autoridades del país, actividades religiosas y acercamientos con distintos sectores de la sociedad. Se trata de la primera visita de un pontífice al país desde los viajes de Juan Pablo II, en 1987 y 1988.

Después de Uruguay, el papa viajará a Argentina y posteriormente a Perú, donde concluirá su recorrido el 17 de noviembre.

El Papa León XIV ya está en Uruguay. (Captura de pantalla/Vatican News)

A lo interno del avión

El papa León XIV llegó este viernes a Montevideo para comenzar una gira de 12 días por Sudamérica, y dijo que se encontraba “bastante en forma” tras la operación de cáncer de pulmón a la que fue sometido el mes pasado.

“Sé que algunas personas dudaban de que este viaje se llevara a cabo”, dijo León a periodistas a bordo del avión papal, según reportó AFP.

“Yo no tenía ninguna duda y estaba convencido de que este viaje tenía que seguir adelante. Y me alegra mucho poder decir: alabado sea el Señor y gracias a la maravillosa atención médica, hoy estoy aquí y creo que bastante bien”, afirmó.

León, de 71 años, fue sometido a una operación en el hospital Gemelli de Roma el 13 de octubre. Le extirparon un tumor canceroso y parte del pulmón derecho.

Fue dado de alta el 17 de octubre y los médicos citados por el Vaticano dijeron que está en condiciones de viajar y que no necesita ningún tratamiento adicional.

Cuando los periodistas le preguntaron si tenía algún consejo para quienes afrontan un diagnóstico de cáncer, respondió: “Que no tengan miedo. La detección precoz es obviamente la mejor manera de proceder y, por ello, los chequeos regulares son una bendición. Y cuiden de ustedes mismos”, dijo.

El papa fue consultado sobre si había retomado el tenis, su deporte favorito. “Todavía no, pero lo haré”, respondió.