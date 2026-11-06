Siga aquí la llegada del papa León XIV a Uruguay, primera parada de su gira por América Latina

El papa León XIV llega este viernes 6 de noviembre a Montevideo, Uruguay, como primera escala de su viaje apostólico por América Latina, que también lo llevará a Argentina y Perú.

El pontífice tiene previsto aterrizar en el aeropuerto internacional de Carrasco a las 4:30 p. m. (hora de Uruguay), tras partir por la mañana desde Roma.

Durante su visita a Uruguay, que se extenderá hasta el domingo 8 de noviembre, León XIV se reunirá con el presidente Yamandú Orsi y participará en distintas actividades religiosas y encuentros con la población. Se trata de la primera visita de un pontífice al país desde los viajes de Juan Pablo II, en 1987 y 1988.

Siga aquí la transmisión en directo de la llegada del papa León XIV a Uruguay.