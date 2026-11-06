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El Mundo

Siga aquí la llegada del papa León XIV a Uruguay, primera parada de su gira por América Latina

Se trata de la primera visita de un pontífice al país desde los viajes de Juan Pablo II, en 1987 y 1988

Papa León XIV
Esta es la sétima gira internacional del Papa Leon XIV. Archivo
Jorge Arturo Mora