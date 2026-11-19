Antalya, Turquía. El Gobierno de Panamá amenaza con bloquear en la COP31 de Turquía “la adopción de cualquier decisión” que no satisfaga sus “principios” y “valores”, entre ellos que los países petroleros hagan una “contribución inmediata y proporcional” a las finanzas climáticas, según una carta abierta compartida este jueves con AFP.

En el texto dirigido a las presidencias turca y australiana de la cita de Antalya, el ministro panameño de Ambiente, Juan Carlos Navarro, incluye entre las ocho demandas de su país que se acuerde un tope a la producción petrolera mundial “en los niveles actuales, como primer paso verificable en la transición para abandonar los combustibles fósiles”.

“Los países desarrollados, los países productores de petróleo y los emisores de carbono deberían hacer una contribución inmediata y proporcional” a un “fondo energético limpio”, así como para financiar la reducción de emisiones y la adaptación a los efectos del calentamiento global, añade.

Igualmente, exige que cualquier decisión política final formule su “pleno” apoyo al GIEC, el panel científico que debe entregar un informe de referencia de aquí a 2028 para guiar las políticas climáticas más ambiciosas.

El 2028 es el año en el que debe realizarse la segunda gran evaluación mundial sobre dónde está el planeta para cumplir con el Acuerdo de París, y entre otros alcanzar un objetivo de calentamiento de 1,5 ºC a final de siglo.

Si el bloqueo de países como Rusia y los árabes -reportado por numerosas fuentes- se impone y no se publica a tiempo ese informe, el mundo carecería de información actualizada para elaborar las políticas climáticas más eficaces y ambiciosas.

“Los textos deben reconocer, sin eufemismo alguno, el desfase entre la actual trayectoria y el límite de 1,5 ºC”, añade la carta abierta, que la delegación panameña hizo llegar a AFP.

Por otro lado, la misiva exige que se abra la vía para “adoptar decisiones por simple mayoría cuando el consenso no es posible (...) para que la voluntad de unos pocos no paralice la acción de todos”.

“Objetaremos cualquier decisión que no reforme las actuales normas fallidas” de toma de decisiones, enfatiza la carta.

El ministro Navarro se está destacando en la COP31 de Turquía como una de las voces más enérgicas contra los combustibles fósiles.

La carta de Panamá apela a la “autoridad moral” del país, que es carbono negativo, lo que significa que sus bosques y manglares capturan más CO2 equivalente que las emisiones del resto de los sectores de actividad.

Sobre el evento

La COP31 se celebra del 9 al 20 de noviembre en Antalya y reúne a representantes de casi 200 países para negociar nuevas medidas frente al cambio climático. Esta edición tiene una particularidad diplomática: Turquía ejerce la presidencia y acoge la conferencia, mientras que Australia dirige las negociaciones oficiales.

Entre los principales asuntos de discusión figuran la transición energética, la reducción de emisiones y el financiamiento para los países más vulnerables a los efectos del calentamiento global. La cita busca convertir los compromisos del Acuerdo de París en medidas concretas, en medio de las diferencias entre los países sobre el futuro de los combustibles fósiles.