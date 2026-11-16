COP31 propone acelerar el abandono del petróleo, el carbón y el gas

Antalya. Un proyecto de decisión política de la COP31, publicado este lunes en Turquía, propone acelerar el abandono del carbón, el petróleo y el gas, en respuesta a una demanda creciente de países que reclaman medidas más contundentes contra el cambio climático.

El borrador, preparado por Australia como responsable de las negociaciones, plantea impulsar una “acción acelerada” para dejar atrás los combustibles fósiles, incluso mediante una transición inmediata en los sistemas energéticos.

También propone eliminar los subsidios ineficaces a esos combustibles, excepto aquellos destinados a aliviar la pobreza energética.

La iniciativa representa un nuevo intento de avanzar en uno de los compromisos más difíciles de las negociaciones climáticas internacionales. En la COP28, celebrada en Dubái en 2023, los países acordaron por primera vez avanzar hacia el abandono progresivo de los combustibles fósiles.

Sin embargo, el compromiso no volvió a aparecer en el documento final de la COP30, celebrada en Brasil en 2025, debido a la oposición de países productores, entre ellos Arabia Saudita.

En la actual cumbre, el tema ganó protagonismo hasta convertirse en uno de los asuntos dominantes de las conversaciones, según Philip Nugent, representante de Irlanda.

El ministro australiano de Cambio Climático, Chris Bowen, reconoció que el borrador contiene propuestas que no tendrán el respaldo de todas las delegaciones, pero aseguró que su país trabajará para alcanzar consensos.

El documento seguirá en negociación durante la semana y podría experimentar modificaciones hasta su aprobación prevista para el viernes.

Advertencia sobre el límite de 1,5 grados

El proyecto, de 18 páginas, también recoge las advertencias científicas de Naciones Unidas sobre la posibilidad de que el calentamiento global supere el umbral de 1,5 grados Celsius durante los próximos cinco años.

Ese límite constituye el objetivo más ambicioso del Acuerdo de París de 2015.

Ante ese escenario, el borrador pide realizar esfuerzos para limitar tanto la magnitud como la duración del eventual rebasamiento de esa temperatura.

Advierte que cualquier incremento por encima del umbral podría provocar impactos y riesgos cada vez más graves, algunos de ellos irreversibles, para los ecosistemas y las personas.

Otro de los planteamientos centrales es triplicar la financiación destinada a medidas de adaptación al cambio climático, hasta alcanzar al menos $120.000 millones.

La propuesta responde a una demanda de los países en desarrollo y concreta en una cifra una petición que ya había surgido durante la COP30 de Belém, aunque entonces se formuló en términos menos específicos.

El borrador incorpora además una de las principales propuestas de Turquía: aumentar la participación de la electricidad en el consumo final total de energía hasta un 35% para 2035.

El documento destaca los beneficios de esa medida para reducir las emisiones contaminantes y fortalecer la seguridad energética.

La Unión Europea respalda el impulso a la electrificación, pero insiste en que debe sustentarse en fuentes de energía limpias.

Crece presión para abandonar combustibles fósiles

La discusión sobre el petróleo, el carbón y el gas ha ganado espacio en las sucesivas cumbres climáticas.

Ana Toni, directora ejecutiva de la COP30 celebrada en Brasil, destacó el aumento de las reuniones dedicadas a este asunto.

Según explicó, durante la COP de Glasgow, en 2021, hubo siete encuentros sobre combustibles fósiles; en Belém, en 2025, el tema generó discusiones especialmente tensas, mientras que en la actual cumbre ya se contabilizan 82 reuniones.

“Esto es realmente importante. Nadie nos puede impedir que hablemos de estos temas”, afirmó.

Brasil presentó durante la COP31 una hoja de ruta global para orientar a los países en el proceso de transición energética. La propuesta busca que cada nación elabore posteriormente su propia estrategia.

En paralelo, Tuvalu e Irlanda impulsan otra iniciativa para mantener vigente el denominado “espíritu de Santa Marta”, surgido de una reunión celebrada en abril en esa ciudad colombiana, donde más de medio centenar de países analizaron cómo avanzar hacia el abandono progresivo de los combustibles fósiles.

La posición de Colombia también cambió. Ese país, productor de petróleo, defenderá ahora el gas natural como un combustible puente para alcanzar una transición energética, según fuentes de su Gobierno.

El borrador divulgado este lunes constituye una decisión de cobertura (cover decision), un documento político que algunas conferencias climáticas negocian junto con los textos técnicos.

El analista Alden Meyer, del centro de estudios E3G, reconoció que le sorprendió la amplitud de las propuestas incluidas.

Advirtió, sin embargo, que se trata de un experimento y que no todos los planteamientos sobrevivirán a las negociaciones de los próximos días.

El resultado final dependerá del consenso entre cerca de 200 países, cuyas delegaciones mantienen posiciones e intereses distintos sobre el ritmo y las condiciones de la transición energética.