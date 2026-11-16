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El Mundo

COP31 propone acelerar el abandono del petróleo, el carbón y el gas

Borrador de decisión política en Turquía plantea transición inmediata para dejar atrás los combustibles fósiles en los sistemas energéticos

Manifestantes sostienen retratos de cartón —de izquierda a derecha: el director ejecutivo de Tesla y SpaceX, Elon Musk; el primer ministro en funciones de Israel, Benjamin Netanyahu; y el presidente de EE. UU., Donald Trump— que llevan lemas sobre los ojos, durante una protesta organizada por activistas climáticos en el marco de la 31.ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31) en Antalya, el 14 de noviembre.
Manifestantes sostienen retratos de cartón —de izquierda a derecha: el director ejecutivo de Tesla y SpaceX, Elon Musk; el primer ministro en funciones de Israel, Benjamin Netanyahu; y el presidente de EE. UU., Donald Trump— que llevan lemas sobre los ojos, durante una protesta organizada por activistas climáticos en el marco de la 31.ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31) en Antalya, el 14 de noviembre. OZAN KOSE
AFP