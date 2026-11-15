COP31: 30 años de acuerdos, pero el planeta sigue calentándose

Dio inicio la COP31 de cambio climático. Y 31 conferencias después, la pregunta es inevitable: ¿qué hemos conseguido si las emisiones continúan aumentando y la temperatura del planeta sigue en ascenso?

Los datos obligan a una evaluación crítica. Según el Global Carbon Budget, las emisiones de CO₂ de origen fósil alcanzaron aproximadamente 38.100 millones de toneladas en 2025, un 1% más que en 2024. La Organización Meteorológica Mundial estimó que, ese año, la temperatura media del planeta se situó 1,43 °C por encima del nivel preindustrial. No estamos ante una ausencia de información científica, sino ante una brecha persistente entre lo que sabemos, lo que prometemos y lo que hacemos.

¿Significa esto que las COP han fracasado? Sería una conclusión simplista. El Protocolo de Kioto, el Acuerdo de París, los mecanismos de transparencia, los compromisos nacionales y la creación de instrumentos para financiar adaptación y pérdidas y daños constituyen avances importantes. La diplomacia climática también ha contribuido a que las proyecciones de calentamiento para este siglo sean menores que las estimadas antes de París. Además, las energías renovables se expanden a velocidades antes impensables.

Pero hay una diferencia decisiva entre cambiar las proyecciones y cambiar la realidad. La Agencia Internacional de Energía señala que las tecnologías limpias desplegadas desde 2019 evitaron alrededor de 3.000 millones de toneladas de CO₂ anuales en 2025. Es un progreso tangible. Sin embargo, el consumo global de carbón, petróleo y gas todavía no disminuye en la magnitud necesaria. Las soluciones avanzan, pero las causas del problema persisten.

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente advierte en su informe de 2026 de que, incluso con el cumplimiento íntegro de las contribuciones nacionales actuales, el calentamiento podría alcanzar aproximadamente 2,6 °C durante este siglo; con las políticas vigentes, alrededor de 2,8 °C. Para seguir una trayectoria de retorno a 1,5 °C hacia finales de siglo, las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero deberían disminuir un 45% en 2035 respecto de 2025. Los compromisos actuales apenas permitirían una reducción de entre 11% y 15%.

El principal problema no parece ser la falta de acuerdos, sino la insuficiencia de su implementación. Las metas climáticas conviven con inversiones que prolongan la dependencia de combustibles fósiles, subsidios contradictorios, financiamiento limitado y decisiones económicas que rara vez incorporan el costo real del cambio climático. Cada nueva COP anuncia compromisos, mientras los indicadores fundamentales avanzan demasiado lentamente.

Por eso, la COP31 debería marcar un cambio de énfasis: menos atención a la cantidad de declaraciones y más a los resultados verificables. Las contribuciones nacionales necesitan planes sectoriales, presupuestos, responsables, calendarios y mecanismos públicos de rendición de cuentas. También hacen falta acuerdos prácticos para acelerar la reducción del uso de combustibles fósiles, mejorar la eficiencia energética y facilitar inversiones en tecnologías limpias.

Para Centroamérica, la agenda no puede limitarse a reclamar reducciones de emisiones en las grandes economías. Necesitamos convertir la adaptación en una prioridad de desarrollo: seguridad hídrica, agricultura resiliente, ordenamiento territorial, conservación de bosques y manglares y protección de comunidades vulnerables.

El financiamiento climático debe llegar a proyectos concretos, con acceso menos burocrático y resultados medibles. La región también tiene oportunidades de cooperación en cuencas compartidas, sistemas de alerta temprana y restauración de paisajes.

Es cierto que ninguna conferencia, por sí sola, resolverá el calentamiento global. Y prescindir de las COP debilitaría uno de los pocos espacios donde los países pueden exigir compromisos comunes y visibilizar las necesidades de los más vulnerables. Pero defender el multilateralismo no exige conformarse con sus resultados.

Después de tres décadas de negociaciones, el criterio de éxito debe cambiar. No basta contar acuerdos, promesas o anuncios financieros. Debemos medir cuánto disminuyen las emisiones, cuánto se reduce la vulnerabilidad y cuánto dinero llega efectivamente a quienes lo necesitan.

La pregunta para la COP31 no es cuántos compromisos nuevos se firmarán, sino cuándo comenzaremos a demostrar, con cifras y resultados, que el mundo está reduciendo las causas del calentamiento. Porque la atmósfera no responde a las declaraciones diplomáticas: responde a las emisiones que dejamos de producir.

lenincri@lenincorrales.com

Lenin Corrales Chaves es analista ambiental y fue presidente del Consejo Científico de Cambio Climático de Costa Rica.