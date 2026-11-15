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Columnistas

COP31: 30 años de acuerdos, pero el planeta sigue calentándose

¿Puede decirse que las COP han fracasado? Sería una conclusión simplista. El Protocolo de Kioto, el Acuerdo de París, los mecanismos de transparencia, los compromisos nacionales y la creación de instrumentos para financiar adaptación y pérdidas y daños constituyen avances importantes

Activistas de Greenpeace permanece junto a un caballo de Troya de madera de seis metros de altura, una instalación creada por el artista danés Thomas Dambo, de cuyo interior sale basura plástica, en la COP31 en Turquía.
Activistas de Greenpeace junto a un caballo de Troya de madera de seis metros de altura, una instalación creada por el artista danés Thomas Dambo, de cuyo interior sale basura plástica, en la COP31, en Turquía. OZAN KOSE
Lenin Corrales