¿Otro gran perdedor de las elecciones de EE. UU.? Elon Musk, quien aportó más de $500 millones en republicanos fallidos

Washington, Estados Unidos. Una fortuna... para nada. El descalabro de Donald Trump y de los republicanos en las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos es también el de Elon Musk y el de la multillonaria financiación de campañas de candidatos del partido del presidente.

El hombre más rico del mundo inyectó cerca de $500 millones para apoyar a republicanos —quienes sufrieron una contundente derrota en las urnas el martes—, en un país donde la Corte Suprema ha eliminado prácticamente todos los límites al gasto electoral permitido.

Para Musk, aliado de Trump, el trago más amargo fue, sin duda, la clara derrota del ultraconservador Ken Paxton en la contienda para elegir uno de los dos senadores de Texas, el estado donde el empresario decidió trasladar desde California la mayor parte de sus compañías.

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