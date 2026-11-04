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El Mundo

¿Otro gran perdedor de las elecciones de EE. UU.? Elon Musk, quien aportó más de $500 millones en republicanos fallidos

Elon Musk reaccionó con ironía tras gastar casi $500 millones en las elecciones de EE. UU., un revés que pone en jaque inversiones clave del magnate

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, entrega la Medalla Nacional de Ciencia a Elon Musk durante la cumbre «Edad de Oro de la Innovación Estadounidense» en el Instituto de la Paz, en Washington D. C., el 8 de octubre de 2026.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, entrega la Medalla Nacional de Ciencia a Elon Musk durante la cumbre «Edad de Oro de la Innovación Estadounidense» en el Instituto de la Paz, en Washington D. C., el 8 de octubre de 2026. KENT NISHIMURA
AFP

Washington, Estados Unidos. Una fortuna... para nada. El descalabro de Donald Trump y de los republicanos en las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos es también el de Elon Musk y el de la multillonaria financiación de campañas de candidatos del partido del presidente.

El hombre más rico del mundo inyectó cerca de $500 millones para apoyar a republicanos —quienes sufrieron una contundente derrota en las urnas el martes—, en un país donde la Corte Suprema ha eliminado prácticamente todos los límites al gasto electoral permitido.

Para Musk, aliado de Trump, el trago más amargo fue, sin duda, la clara derrota del ultraconservador Ken Paxton en la contienda para elegir uno de los dos senadores de Texas, el estado donde el empresario decidió trasladar desde California la mayor parte de sus compañías.