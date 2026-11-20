Nueva York, Estados Unidos. JPMorgan Chase, Visa y Mastercard informaron el jueves que un proveedor de servicios sufrió un ciberataque que expuso datos de clientes, aunque las tres compañías aseguraron que no se sustrajo información financiera.

“Hemos sabido que uno de nuestros proveedores de servicios fue objetivo de un ciberataque”, señaló el banco estadounidense JPMorgan Chase en X, sin identificar a la compañía afectada.

Según el banco, “los atacantes accedieron a ciertos datos de marketing almacenados por esos proveedores, que podrían incluir nombres y direcciones de correo electrónico de algunos clientes”.

JPMorgan Chase indicó que ninguno de sus servicios se vio afectado y que el incidente no está vinculado con los problemas informáticos que sufrieron los clientes a principios de esta semana.

En los últimos días, JPMorgan Chase, United Airlines e incluso la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA) registraron interrupciones en sus sistemas informáticos.

Un grupo de hackers llamado n0n se atribuyó el ataque contra el proveedor y publicó documentos que supuestamente respaldan sus afirmaciones, informó a la AFP la firma de ciberseguridad SOCRadar.

SOCRadar precisó que no ha podido verificar de forma independiente la autenticidad de esas afirmaciones.

Según la compañía, el grupo surgió en Rusia en septiembre y asegura haber atacado a cerca de 200 empresas en todo el mundo.

Visa afirmó que estaba “al tanto de esas informaciones” y señaló que el incidente estaba relacionado con un proveedor radicado en la región de Asia-Pacífico.

“Los sistemas de Visa no estuvieron implicados ni se vieron afectados. Ningún dato de pagos, como los números de tarjeta, resultó comprometido”, aseguró la empresa.

De su lado, Mastercard, principal competidor de Visa, señaló que el ataque “provocó la exposición de una cantidad limitada de información no financiera relativa a titulares de tarjetas pertenecientes a un programa específico de beneficios”.

“No hubo ningún impacto en la red de pagos de Mastercard ni en la capacidad de los usuarios para utilizar sus tarjetas”, afirmó.

Añadió que sus equipos están “trabajando con el proveedor para brindar apoyo a los titulares de tarjetas afectados, según sea necesario”.