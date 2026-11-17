Washington, Estados Unidos. La red de comunicación interna de la agencia de inteligencia estadounidense encargada de la defensa cibernética, la NSA, está fuera de servicio este martes, informaron medios del país norteamericano.

La cadena CNN citó a seis fuentes conocedoras del caso y afirmó que, hasta el momento, no hay indicios de un ciberataque, en el último fallo técnico que afecta a Estados Unidos en tan solo unos días.

The Wall Street Journal citó a una fuente cercana que explica que la NSA estaba llevando a cabo una actualización de software y que no había indicios de hackeo.

Contactada por la AFP, la NSA no respondió de momento.

La red de comunicación en cuestión, denominada NSA Net, es utilizada por los empleados de la agencia de inteligencia para intercambiar información clasificada a nivel interno.

Este fallo se produce tras una semana en la que se han registrado una serie de importantes averías técnicas, como la caída global de algunos servicios de Microsoft, la suspensión de despegues en todos los aeropuertos de Estados Unidos y la alteración de servicios bancarios de este país.