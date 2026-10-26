Organizaciones denuncian ante la CIDH cientos de muertes en cárceles salvadoreñas

Ciudad de Panamá, Panamá. Organizaciones de derechos humanos denunciaron este lunes la muerte de cientos de detenidos bajo el régimen de excepción del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, durante una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebrada en Panamá.

Vigente desde hace cuatro años, el estado de excepción es la piedra angular de la guerra antipandillas de Bukele, que redujo la criminalidad a mínimos históricos en El Salvador.

Desde entonces han sido arrestadas más de 93.000 personas, de las cuales casi 90% están encarceladas sin haber sido enjuiciadas, admitió recientemente la fiscalía.

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