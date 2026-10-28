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El Mundo

Orden ‘errónea’ de reanudar la marcha habría provocado colisión entre trenes en España

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó este miércoles que ‘toda España está de luto’

Esta imagen fija, extraída de un video grabado y difundido por la Guardia Civil de España el 28 de octubre de 2026, muestra una vista aérea de la colisión entre un tren de alta velocidad AVE de Renfe y un tren de Iryo, a unos 150 kilómetros al sur de Madrid, entre Urda y Los Yébenes, en la provincia de Toledo.
Esta imagen fija, extraída de un video grabado y difundido por la Guardia Civil de España el 28 de octubre de 2026, muestra una vista aérea de la colisión entre un tren de alta velocidad AVE de Renfe y un tren de Iryo, a unos 150 kilómetros al sur de Madrid, entre Urda y Los Yébenes, en la provincia de Toledo. HANDOUT

AFP y Jorge Arturo Mora

Madrid, España. El ministro de Transportes español, Óscar Puente, consideró que una orden “errónea” estaría detrás de la colisión este miércoles entre dos trenes de alta velocidad a unos 150 km al sur de Madrid que dejó al menos 68 fallecidos.

“Se da una orden para que reanude la marcha, se tiene un tiempo para corregir esa decisión. A todas veces una decisión errónea y se produce impacto” con otro tren que estaba detenido en la estación de Urda, en la provincia de Toledo, indicó Puente en rueda de prensa.

Por su parte, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó este miércoles que “toda España está de luto”. Así lo aseguró Sánchez desde el lugar de los hechos, donde afirmó que “no es asumible” para un país como España “sufrir dos accidentes ferroviarios de alta velocidad en un mismo año”, en referencia al choque de trenes que dejó 46 fallecidos en enero.