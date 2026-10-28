Orden ‘errónea’ de reanudar la marcha habría provocado colisión entre trenes en España

Madrid, España. El ministro de Transportes español, Óscar Puente, consideró que una orden “errónea” estaría detrás de la colisión este miércoles entre dos trenes de alta velocidad a unos 150 km al sur de Madrid que dejó al menos 68 fallecidos.

“Se da una orden para que reanude la marcha, se tiene un tiempo para corregir esa decisión. A todas veces una decisión errónea y se produce impacto” con otro tren que estaba detenido en la estación de Urda, en la provincia de Toledo, indicó Puente en rueda de prensa.

Por su parte, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó este miércoles que “toda España está de luto”. Así lo aseguró Sánchez desde el lugar de los hechos, donde afirmó que “no es asumible” para un país como España “sufrir dos accidentes ferroviarios de alta velocidad en un mismo año”, en referencia al choque de trenes que dejó 46 fallecidos en enero.

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