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Opositor israelí Gadi Eisenkot promete formación de gobierno ‘lo antes posible’

Gadi Eisenkot avanza en la formación de un gobierno para apartar a Netanyahu. Lea sobre la alianza opositora y la comisión que investigará el 7 de octubre

El principal opositor de Benjamin Netanyahu, Gadi Eisenkot, lo acusa de empujar a Israel a crisis constitucional.
El principal opositor de Benjamin Netanyahu, Gadi Eisenkot, lo acusa de empujar a Israel a crisis constitucional. MAYA LEVIN JEWEL SAMAD
AFP