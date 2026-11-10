Opositor israelí Gadi Eisenkot promete formación de gobierno ‘lo antes posible’

Jerusalén, Indefinido. El centrista Gadi Eisenkot se comprometió el martes a formar un gobierno “lo antes posible” para desbancar a su rival Benjamin Netanyahu, poco antes de la primera sesión del nuevo Parlamento elegido en los recientes comicios legislativos.

El bloque opositor, reforzado tras las urnas, quiere impulsar varias carpetas sensibles, como la creación de una comisión de investigación sobre el ataque de Hamás del 7 de octubre y posibles fallos del primer ministro saliente.

“Me comprometo a formar un gobierno de emergencia nacional lo antes posible”, declaró Eisenkot al llegar a la Knéset, donde los diputados prestarán juramento por la tarde.

La nueva legislatura ofrece un paisaje político transformado, en el que el primer ministro saliente y sus aliados carecen de mayoría y los partidos árabes suman un número de escaños récord.

El líder del partido Yashar, Gadi Eisenkot, se dirige a sus simpatizantes durante el acto de celebración electoral, tras la difusión de los primeros sondeos a boca de urna, en Tel Aviv. (JACK GUEZ/AFP)

El bloque de Netanyahu obtuvo 53 escaños de 120 en la Knéset, aunque siete diputados de un partido ultraortodoxo tomaron distancia del dirigente conservador.

Eisenkot y sus aliados suman 48 diputados. Pero el ex jefe del Estado Mayor puede contar también con el apoyo declarado de los 19 parlamentarios de las formaciones árabes.

Los opositores a Netanyahu quieren crear rápidamente una comisión de investigación independiente sobre las fallas de seguridad que permitieron el ataque sin precedentes de Hamás el 7 de octubre de 202.

Este órgano, prometido por Eisenkot durante la campaña electoral, se encargaría entre otras cosas de determinar las posibles negligencias de Netanyahu y su gobierno.