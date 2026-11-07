Presidente de Israel encarga a opositor de Netanyahu formar gobierno

Jerusalén. El presidente israelí, Isaac Herzog, encargará al líder del bloque opositor, Gadi Eisenkot, la tarea de formar gobierno tras las elecciones legislativas de finales de octubre, anunció el sábado el gabinete de presidencia.

“El presidente Herzog invitó a Gadi Eisenkot a la residencia presidencial, donde le confiará mañana, a las 17H00, la misión de formar gobierno”, señala el comunicado.

Según los medios, la coalición favorable a Benjamin Netanyahu obtuvo 53 escaños, mientras que el bloque opositor, encabezado por el general retirado Gadi Eisenkot, consiguió 48. Ninguno de los dos alcanzó los 61 puestos necesarios para obtener la mayoría en la Knéset, el Parlamento israelí, que cuenta con 120 integrantes.

Por partidos, el Likud, de Netanyahu, logró 27 escaños, frente a los 21 obtenidos por Yashar, la agrupación de Eisenkot.

El todavía primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, podría no alcanza los votos para ser reelecto en el cargo. (TIMOTHY A. CLARY/AFP)

En este escenario, los partidos árabes —la Lista Conjunta, que obtuvo 11 escaños, y Ra’am, con ocho— tienen un papel decisivo en la conformación del próximo gobierno, aunque anunciaron que no respaldarán a Netanyahu.

Noticia en desarrollo.