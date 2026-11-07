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El Mundo

Presidente de Israel encarga a opositor de Netanyahu formar gobierno

El bloque favorable a Benjamin Netanyahu obtuvo 53 escaños y la oposición consiguió 48. Los partidos árabes tendrán un papel decisivo en las negociaciones para definir el próximo gobierno

El líder del partido Yashar, Gadi Eisenkot, se dirige a sus simpatizantes durante el acto de celebración electoral, tras la difusión de los primeros sondeos a boca de urna, en Tel Aviv.
El líder del partido Yashar, Gadi Eisenkot, fue encargado para formar gobierno en Israel. Es opositor a Benjamin Netanyahu. JACK GUEZ
AFP